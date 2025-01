Perigo para a Embasa

Agora, visando o alto cargo da estatal, o risco de privatização da Embasa se torna alto - Foto: Divulgação

Está havendo uma preocupação muito grande nos corredores da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) e entre agentes do Governo sobre a indicação de um ex-prefeito para a presidência da Embasa. Isso porque este gestor vendeu tudo o que pôde quando esteve à frente da cidade que fica no Centro Norte da Bahia.

Foram o estádio, a rodoviária, praças públicas e até mesmo a sede da prefeitura arrematados por um empresário que, posteriormente, demoliu o histórico prédio. Agora, visando o alto cargo da estatal, o risco de privatização da Embasa se torna alto.

Para conseguir a presidência, o ex-prefeito tem agido de maneira desesperada. Contratos estão sendo prometidos a parceiros que, para serem cumpridos, só mesmo triplicando o orçamento da empresa.

Vale ressaltar que este ex-prefeito teve problemas com um promotor de Justiça e, até mesmo, com um secretário de Estado do atual governo. Enquanto ele tenta abocanhar o cargo a todo custo, a Justiça já está de olho no atos da gestão que ele deixou pra trás.



Bernardo Mussi protege kirimurê



Criado em 2019, pelo Projeto Fundo de Folia, tendo à frente o casal Bernardo Mussi, o “Bonga” e sua companheira Ticiana Schindler, o Parque Marinho da Barra começou os primeiros dias de 2025 com um velho problema: a falta de apoio de autoridades supostamente responsáveis por fiscalizar o trânsito de embarcações, a pesca predatória e o descarte de lixo.

A incidência de lixo atirado às aguas, nesta época, aumenta devido a maior presença de navegantes, muitos dos quais turistas apreciadores das águas tépidas da Baía de-todos-os-santos (kirimurê), muito embora manifestem em sua espontaneidade, uma total falta de compromisso com a preservação.

As naus de sujismundos e a ausência de um planejamento em todas as esferas governamentais são um motivo de irritação para todos e todas quantas se dedicam a reduzir a sujeira abundante em contraste com a beleza do cenário.

Comunicado distribuído a 143 personalidades vinculadas ao convívio em kirimurê serviu de pedido de socorro de Bonga para tentar defender o Parque Marinho dos excessos de plásticos, vidros, objetos descartáveis, como se o mar fosse uma lixeira gigantesca e convidativa às multidões de mal-educados.

- O Parque protege uma área rica em biodiversidade marinha, incluindo recifes de coral, tartarugas marinhas e uma variedade de espécies de peixes, além de três naufrágios centenários”, lembra o abnegado defensor “Bonga”.

A avaliação produz a necessidade de comprometerem-se neste trabalho, os órgãos públicos, cujos servidores são pagos pelo contribuinte, no entanto, não se verifica o retorno para a cidadania deste investimento na folha mensal dos ordenados.

“Depois que ele [estudante] sair da sala de aula e chegar na casa dele, que a mãe dele faça o que ele quiser, nós não vamos proibir. Nós não estamos interferindo na proibição, estamos apenas educando”

Lula, presidente, sobre a sanção da lei que proíbe a utilização de celulares nas salas de aula

Formação da guarda civil

Em Itabuna teve início ontem o curso de formação, com carga horária de 880 horas, para novos guardas-civis que foram aprovados em concurso.

O objetivo é dar continuidade às etapas obrigatórias constantes no Edital, com foco no fortalecimento da segurança pública local.

A Aula Inaugural movimentou a Sala de Instrução do Tiro de Guerra, contando com a presença de autoridades e convidados.

As aulas técnicas começam dia 20 de janeiro e os selecionados que não participarem serão eliminados do concurso.

Começa o Bonfitness

Começa hoje o Projeto Bonfitness, que vai promover encontros animados por música e esportes até o dia 22 de fevereiro, sempre a partir das 19h, na praça Nova do Congresso, em Senhor do Bonfim. A organização geral é da Superintendência municipal de Esportes, que estará na praça nas terças, quintas e sábados em parceria com academias, grupos de dança e outros profissionais habilitados.

