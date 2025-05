Pescadoras debatem racismo ambiental

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Conselho Pastoral de Pescadoras e Pescadores da Bahia e Sergipe (CPP-BA/SE) promove hoje e amanhã o seminário “Impactos do Racismo Ambiental sobre a Vida das Crianças, Adolescentes e Jovens”.

O encontro será de 9 às 18 horas, na Escola Medalha Milagrosa, Travessa Lydio de Mesquita, no bairro do Rio Vermelho; fica na entrada em frente à quadra e ao monumento ao Príncipe Deoscoredes (Mestre Didi).

O objetivo é o debate dos impactos do racismo ambiental em crianças, jovens e adolescentes; implica pensar na distribuição desigual de acesso a recursos naturais, prejudicando grupos étnicos marginalizados.

Entre estes grupos sociais, destacam-se os indígenas e afrodescendentes, em flagrante de paradoxo, pois constituem a maioria da população brasileira.

Segundo organizadoras e organizadores do encontro, estas comunidades são mais prejudicadas por problemas ambientais, notadamente poluição e contaminação.

O seminário terá alcançado sua meta no caso de conseguir compilar dados confiáveis acerca deste viés racista nas comunidades pesqueiras localizadas na Bahia e Sergipe.

Apoios – O encontro ganha tônus rijo quando se sabe do apoio de instituições como o ActionAid, das Nações Unidas; Coletiva Mahin; Iyaleta – Pesquisa, Ciências e Humanidades; e do Geledés – Instituto da Mulher Negra.

Representantes das organizações citadas vão participar das mesas de debate, construção coletiva de “diagnóstico” e plano de ações para as comunidades pesqueiras.

Orientação para o IR

Professores e estudantes do curso de Ciências Contábeis do Campus I da Uneb, em Salvador, irão realizar atendimento para orientação e auxílio na elaboração da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2025. A ação vai ocorrer nos dias 5, 12, 19 e 26 de maio.

O serviço continuará sendo oferecido de forma gratuita, no Laboratório de Ciências Contábeis, localizado no Campus I, em Salvador. O horário de atendimento será das 8h às 16h. A iniciativa é destinada para todo contribuinte que mantenha vínculo empregatício e que teve remuneração durante o exercício de 2024 sujeita à tributação pelo Imposto de Renda.

Juventude disputa editais da Lei Rouanet

A capacitação para participar do Programa Rouanet da Juventude é uma das metas do Serviço Social da Indústria (Sesi) com o objetivo de incentivar novos agentes culturais.

Uma segunda etapa, ainda sem data definida, vai dar sequência ao treinamento promovido em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), liderado pela cantora de “Faraó-ó”, a ministra Margareth Menezes.

A abertura dos trabalhos, na fase inicial, em modo exclusivamente presencial, aconteceu no Centro Cultural Sesi Casa Branca e no Teatro Sesi Rio Vermelho, em Salvador.

A fim de alcançar um maior número de capacitandos, as atividades tiveram transmissão simultânea para unidades do Sesi em municípios-polo de regiões econômicos importantes para a economia baiana.

São estes: Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador; Ilhéus, no Sul do Estado; Juazeiro, no Vale do São Francisco; e Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano.

A expectativa para uma próxima etapa é a de presença de representantes do ministério, abordando todas as etapas de construção de projetos culturais.

Périplo burocrático – O périplo burocrático começa da concepção da ideia, alcançando a proposta de método para a execução e não menos importante prestação de contas.

As dúvidas muito comuns sobre editais podem ajudar a evitar a figura de paradoxo presente neste tipo de concorrência, aparentemente justa e igualitária, no entanto, beneficiando quem já conhece os “macetes” da tramitação.