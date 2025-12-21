Pesquisa em ṕrol de “Santa” JoanaAngélica

Depois de Santa Dulce dos Pobres e de boas chances rumo à canonização de irmã Lindalva, é a vez de Joana Angélica de Jesus ter sua santidade reconhecida pelo Vaticano.

Documentação histórica comprovada de seu martírio está sob a guarda da professora e pesquisadora Antônia da Silva Santos, doutoranda em Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia.

Segundo a docente, a Cúria Metropolitana de Salvador, subordinada à Arquidiocese, pode solicitar a abertura de processo, seguindo os trâmites da Igreja Católica. Antônia destaca o fato de a primeira Heroína do Brasil ter sido martirizada, ao tentar evitar a invasão do Convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em 19 de fevereiro de 1822, na luta pela Independência.

– No termo de falecimento assinado pela vigária que a sucedeu, está escrito como causa da morte o ataque por baionetas afirma a pesquisadora orientada por Dante Augusto Galeffi.

Um obstáculo significativo para o pedido de canonizar Joana Angélica é a limitação de mobilidade, pois a ordem à qual pertencem as sucessoras da abadessa, é de “irmãs enclausuradas”, portanto não podem ir às ruas.

O contexto, portanto, é o de boa vontade da pesquisadora em colocar à disposição do Vaticano os dados confiáveis sobre Joana Angélica, porém o interesse deve partir da cúria no sentido de ajudar as freiras vivendo em clausura.

Enquanto isso, avança o acervo da doutoranda, agora em busca de montar uma exposição digital com imagens de Joana Angélica, a partir de pinturas “escaneadas”, com a possibilidade de incorporar trabalhos de Divaldo Franco.

Ufba octagenária

A Universidade Federal da Bahia anunciou programação especial para marcar os 80 anos de fundação,em 2 de julho de 2026, tendo iniciado as festividades, a título de preliminar, com o reconhecimento póstumo de um doutorado.

O gesto, raro e histórico, foi saudado por familiares de Thiago Oliveira, emocionados com a iniciativa da orientadora Edilene Matos, obtendo apoio do reitor Paulo Miguez para a inédita banca.

Na programação de Ano Novo da idosa, porém inovadora instituição, destaca-se o “Congresso Ufba 80 anos”, acolhendo-se centenas de trabalhos acadêmicos desde as revelações dos 101 cursos de graduação.

POUCAS & BOAS

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia(Uesb) oficializou três novas parcerias internacionais com vigência do acordo até 31 de dezembro de 2028. Os convênios contemplam a troca de saberes, a produção conjunta e a mobilidade de estudantes, investigadores, professores e servidores com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em Portugal; com a Université de Rouen Normandie (URN), da França; e com a Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, em Cuba. Com as novas parcerias a Uesb soma oito novos acordos firmados em 2025, fazendo com que a Universidade tenha, no momento, 39 convênios bilaterais ativos.

Com um Desfile Encantado pelas ruas centrais da cidade e apresentações da Organização de Pesquisa e Prática em Artes Zé da Almerinda (OPA), da ONG Haydee Pellegrini e da Igreja Betânia, termina hoje, em Senhor do Bonfim, a programação do Natal Iluminado. Aberto dia 16 na praça Novo Congresso, o evento atrai grupos de amigos e famílias, notadamente com crianças que aproveitam a estrutura montada no local, com brinquedos infláveis e Casa do Papai Noel.

Em Lauro de Freitas, onde o Natal Mágico prossegue até o dia 23, os festejos movimentam a região central da cidade e também os bairros e distritos com uma programação itinerante. Acontecem eventos simultâneos hoje na Vila Praiana, Chafariz, Vila Mare Lagoa dos Patos. Sempre com início às 18h, também Ipitanga, Lagoa da Base, Vilas, Miragem e Buraquinho serão contemplados hoje, com desfile pelas principais ruas de cadalugar e paradas especiais pré-programadas.