Pesquisa revela salto do setor imobiliário

Dados divulgados pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-Ba) revelam um crescimento bem perto de 560% no número de unidades lançadas, saltando de 242 para 1.597 no primeiro semestre deste ano.

Na análise produzida pela Brain Inteligência Estratégica, a expressiva porcentagem pode ser atribuída, em grande parte, ao desempenho do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida.

O pressuposto do programa é o de situar a residência como condição necessária para a prosperidade e a existência, de onde o nome – Minha Casa Minha Vida –, contando, assim, com a participação das incorporadoras na segurança domiciliar da população.

Outro dado relevante é o do valor geral de vendas, conhecido nos meios técnicos de pesquisa como VGV, diretamente relacionado à margem de lucros: foram 2 bilhões de reais, resultando em alta de 21% com média de R$ 541 mil para os imóveis negociados em Salvador.

– As expectativas para os próximos meses são otimistas. Com mais oportunidades surgindo e uma demanda potencialmente crescente, é fundamental acompanhar as tendências e atender à expectativa e intenção de compra da sociedade – afirmou o presidente de Ademi-Ba, Cláudio Cunha, ao tomar conhecimento dos números.

O bairro campeão em vendas é o de Piatã, com 23% do total negociado, mais do dobro do vice, o Arraial do Retiro, completando o pódio a Barra: na sequência, pela ordem, vêm Itapuã, Rio Vermelho, Jaguaribe e Pituba.

Sete entre cada 10 imóveis são de dois quartos, enquanto no restante prevalecem os do tipo quarto e sala ou “studio”, a modalidade mais nova, tendo aceitação crescente no mercado imobiliário da cidade.

Vitória legislativa

A categoria dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais obteve uma grande vitória ao comemorar a aprovação do piso salarial da categoria em projeto de lei bem avaliado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Depois de um breve período de mobilização hesitante, os baianos tiveram papel decisivo neste passo firme rumo à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, de onde seguirá o PL para o plenário do Senado Federal. Ato contínuo, restará ao presidente Lula bater o martelo para contemplar a briosa categoria, faltando pouco para a definição em prol dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

Energias renováveis

Na década de 1980 Paulo Ricardo, vocalista da famosa banda RPM, dizia o seguinte: “Sinais de vida no país vizinho / Eu já não ando mais sozinho / Toca o telefone / Chega um telegrama enfim / Ouvimos qualquer coisa de Brasília / Rumores falam em guerrilha / Foto no jornal / Cadeia nacional”.

Agora, em pleno ano de 2024, quando “ouvimos qualquer coisa de Brasília”, rumores não falam mais em guerrilha, mas nas peripécias pouco republicanas do ministro mais eletrizante do governo Lula. Mas a música do RPM está, em outro ponto, mais presente do que nunca: vem por aí “foto no jornal e cadeia nacional”.