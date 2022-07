Pesquisador cego fala sobre origens do rock

O historiador e jornalista Ednilson Sacramento, autor do audiolivro “Rock baiano – história de uma cultura subterrânea” estará hoje , às 19 horas, em uma videoconferência sobre o gênero musical mais agitado do planeta.

Privado da visão há 28 anos, por conta de uma doença chamada "retinose pigmentar", no jargão da medicina, Ednilson Sacramento lançou a obra em áudio por conta de sua dificuldade em escrever.

O bate-papo, chamado “conversa hardcore”, no perfil do autor no instagram, vai lembrar as origens do rock, na condição de contra-cultura, associada à cena de produção musical independente do estado da Bahia.

O trabalho do bacharel em Humanidades e graduado em Comunicação com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) destaca bandas como Camisa de Vênus, Dever de Classe e Mar Revolto.

Marginalizados - São grupos necessariamente marginalizados no mercado musical, ou seja, genuínos na proposta libertária do rock na terra onde nasceu o profeta tido como pioneiro nesta linguagem em alcance nacional, Raul Santos Seixas.

Filho do distrito de São Roque do Paraguaçu, município de Maragojipe, Ednilson Sacramento terá companhia, no encontro virtual, do ativista da causa da acessibilidade, Tuca Munhoz.

A deficiência não impediu Ednilson Sacramento de construir uma produção superior a de tantos superdotados de visão, pois tem criado desde o primeiro telefanzine, uma revista acessada por telefone, até um livro de provérbios, seu trabalho mais recente.

Certificação na mineração



Os municípios de Itagibá, Barra do Rocha, Ubatã, Ipiaú e Jequié, no sudoeste, acrescentaram um total de 47 empresas fornecedoras de produtos e serviços industriais credenciadas pelo Instituto Euvaldo Lodi. O trabalho integra o Programa Alcançar, visando a qualificação das empresas alcançadas. Agora, os gestores vão atualizar o planejamento estratégico do negócio, a partir da implementação de ações para melhoria dos processos, desde a realização de reuniões até o gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho.

– Além de promover o aumento da competitividade das empresas locais, esta iniciativa contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social da região – destaca a gerente de Negócios do IEL, Fernanda Moreira.

POUCAS & BOAS

- O escritor José Carlos Assunção Novaes (Cacau Novaes) lança hoje, na Biblioteca Pública Municipal Professora Eulina Assunção Novaes e na praça Juracy Magalhães, em Iguaí, os livros ‘O Sujeito Nulo no Português Popular da Bahia’ e ‘Xande e o Sapo Romualdo’, seu primeiro livro infantil. Com vários livros publicados em diversos gêneros literários e atuação também em outras expressões artísticas, o professor e poeta iguaiense vai participar a partir das 17h30 de um bate papo sobre sua carreira e sessão de autógrafos. Com apresentações culturais infantis, o evento terá recital de poesia e show musical. A organização é da biblioteca, diretoria de Cultura e Secretaria municipal de Educação.

- A Super Etapa do Campeonato Baiano de Judô e a Copa Judô do Vale começam hoje em Juazeiro, com pesagem das 17h às 20h. Com mais de 600 atletas inscritos em diversas classes o evento é organizado pela Federação Baiana de Judô (Febaju), tem apoio da Secretaria municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Seculte) e da Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb). A programação prossegue até domingo na Orla II.

- Em Itabuna acontece hoje um encontro entre a gestão municipal, representada pela Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER), com o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Carlos Machado, os diretores-executivos Jorge Khoury e José Cabral, e o vice-diretor da FAEB, Guilherme Moura. Com início às 11h, na oportunidade serão debatidas parcerias para ampliar o suporte aos empreendedores locais.