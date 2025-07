Petróleo e geopolítica em livro de Gabrielli

Sérgio Gabrielli - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O presidente da Petrobras, no período entre 2005 e 2012, José Sérgio Gabrielli, lança o livro Geopolítica, Finanças e Petróleo: Dinâmica dos Preços 1920-2018, na próxima terça-feira, 18h, na livrara Al Farabi, no Rio de Janeiro.

O amplo recorte do período estudado, alcançando quase um século, será interpretado pelo pesquisador, mediante a leitura de políticas mundiais de petróleo e variáveis regionais necessárias.

Em relação ao período relacionado ao século XXI, a experiência de José Sérgio Gabrielli como protagonista do que ele mesmo estuda fica evidente quando aborda a descoberta do Pré-Sal pela indústria nacional do petróleo.

O novo livro tem a chancela do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), do qual José Sérgio Gabrielli é um de seus mais graduados pesquisadores.

– Para o Ineep, o petróleo é um bem estratégico e, como tal, seu preço determina decisões estratégicas de investimentos – assim justifica a diretora técnica do instituto, Ticiana Alvares, ao comentar a publicação do livro de 528 páginas.

O resultado do trabalho de fôlego será melhor assimilado devido ao didatismo do professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, ao distribuir o conhecimento em sete capítulos, ilustrados com mapas, fotos e gráficos.

Ao analisar as principais mudanças da indústria do petróleo, Gabrielli aponta para as transformações produzidas pela agenda da transição energética, temas ao qual o autor vem se dedicando em palestras e artigos.

José Sérgio Gabrielli já havia participado, junto a uma seleção de autores do Ineep, do título mais recente lançado pelo instituto, “A guerra, a energia e o novo mapa do poder mundial”, lançado em 2023.

Uesc e a gestão do oceano

Salvador e Ilhéus vão sediar o lançamento das atividades do Planejamento Espacial Marinho (PEM), com alcance para todo o Nordeste. A política pública tem como objetivo organizar o uso sustentável e socialmente justo do ambiente marinho, contribuindo com a redução das desigualdades. A coordenação do lançamento do PEM é da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), definindo as atividades de gestão do uso do mar com programação até o ano de 2028. São mais de 100 profissionais construindo o PEM Nordeste, merecendo os parabéns da cidadania e autoridades pela dedicação à tarefa multiplicadora de benefícios.

POUCAS & BOAS

O lançamento do projeto ‘Sertão Vivo – Semeando Resiliência Climática nas Comunidades Rurais do Nordeste’ movimenta hoje o município de Itiúba, com início previsto para às 8h30. A iniciativa foca o fortalecimento da agricultura familiar, a ampliação do acesso à água e a promoção de práticas sustentáveis em comunidades do semiárido baiano. Coordenado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR), o projeto vai atuar em 49 municípios, beneficiando 300 mil pessoas.

O 2º Encontro Técnico de Pecuaristas vai agitar hoje a fazenda Camucá, na zona rural de Santa Rita de Cássia, a partir das 7h30. A programação abrange temas como suplementação a pasto, novas cultivares forrageiras, aspectos ambientais e legais da atividade agropecuária, além de duas mesas-redondas que reunirão especialistas, pesquisadores e produtores. Com previsão de reunir criadores da região, a organização é do grupo Agro Santa Rita e da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Santa Rita de Cássia.

A escritora barreirense Sarah Murici é finalista do prêmio de afroliteratura infantojuvenil Erê Dende com a obra ‘O Reino Mágico dos Orixás’. Com votação popular aberta até dia 06 de julho no portal www.premioeredende.com.br, o prêmio é organizado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e vai premiar 10 autores brasileiros com R$ 20 mil.