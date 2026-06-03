Podcast traduz a política com a arte

A cantora Luedji Luna e o humorista João Pimenta são as novas atrações do “Podcast Ritmo”, no próximo sábado, 6 de junho, 4 da tarde, pelo spotfy, youtube e canal aberto de tevê.

A iniciativa, desenvolvida pelo Instituto Commbne, busca traduzir áridos conceitos políticos pela linguagem da arte, ampliando assim a participação de uma cidadania conscientizada para a disputa dos espaços de decisão do cotidiano.

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A proposta reúne artistas, influenciadores, humoristas e comunicadores em conversas sobre cultura, identidade, comportamento e direitos, de uma forma esteticamente favorável à assimilação das ideias pela audiência.

-O Ritmo nasce da compreensão de que cultura também é um espaço de narrativas, construção de memória e fortalecimento democrático”, afirma a jornalista e escritora Midiã Noelle, apresentadora do programa, ao lado do coapresentador convidado, Raoni Oliveira.

Segundo ela, o objetivo é criar conversas inteligentes e críticas, sem deixar de lado a condição de serem acessíveis e compreensíveis, atualizando superpotências de comunicadores visando revelar cabeças-pensantes no público em geral.

O trabalho da jornalista é uma nova etapa de uma trajetória de profissional de imprensa capacitada a promover ações cidadãs de grande alcance, depois de classificar-se na Seleção Marielle Franco, promovida pela Fundação Baobá.

O programa já confirmou em próximos podcasts a participação de Mariene de Castro, Bárbara Carine, Carla Akotirene, Daniel Ferreira, Taian Riachão, Paulo Costa Lima, João Pimenta, Peu da Mata, Polly (Oh Polêmico), entre outros artistas e comunicadores.

ABRE ASPAS

“[Flávio Bolsonaro] foi pedir arrego: ‘Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar as eleições, não deixa, prejudica o Lula’. Ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo”

Lula, presidente, depois de EUA anunciarem nova taxa contra o Brasil, dias após encontro de Trump e Flávio.

O restart das veteranas

Mulheres com sólida trajetória profissional frequentemente enfrentam o teto do protagonismo reprimido, desperdiçando energia por não estruturarem novos negócios. Para reverter esse cenário longe da autoajuda ou de fórmulas motivacionais, a mentora Lílian Tostas comanda, no dia 9 de junho, às 8h, o "Café Restart Experience: da expertise ao negócio". O encontro foca na transição prática da profissional sênior contemporânea, oferecendo metodologias para organizar a visão mercadológica, ajustar a precificação e definir formatos de entrega, transformando repertório acumulado em receita previsível.

POUCAS & BOAS

A edição 2026 da campanha ‘Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico’ acontece hoje com uma grande mobilização em quatro municípios localizados na sua bacia hidrográfica. Na Bahia, Érico Cardoso, no Sudoeste e Juazeiro, no norte, fazem parte da programação. Criada em 2014, a campanha visa a conscientização e mobilização social reunindo instituições públicas, escolas, universidades, organizações da sociedade civil e comunidades de toda a bacia. A coordenação é do Comitê da Bahia Hidrográfica do São Francisco, que este ano comemora 25 anos de existência.

No extremo norte, começa hoje a II Expo Casa Inova, no Pátio de Eventos do município de Casa Nova. Com forte presença de culturas irrigadas, a exemplo de mangas e uvas, o município se consolida como referência no agronegócio baiano. O evento termina do domingo (7) e, entre os dias 4 e 6 de junho, sobem ao palco Raimundinho do Acordeon, Cinob, Sérgio do Forró e Frank Viana. Um dos momentos aguardados acontece na sexta a partir das 17h, em um encontro com representantes políticos e da iniciativa privada para debater o desenvolvimento municipal.