Poder Judiciário: sertões e veredas

- Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Juazeiro, Porto Seguro, Luís Eduardo Magalhães e Salvador são os polos regionais contemplados com o projeto de capacitação contínua dos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

A criação das unidades é uma iniciativa do diretor-geral da “Universidade” Corporativa Ministro Hermes Lima, desembargador Jatahy Júnior, e acompanha o processo iniciado na gestão passada da Unicorp-TJBA, quando foi diretor-geral o desembargador Mário Albiani Júnior.

Na ocasião, o passo inicial consistiu no polo descentralizado de Ilhéus, por meio do Termo de Cooperação firmado entre o TJ e a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

– O que buscamos agora é ampliar a excelente ideia do desembargador Mário Albiani e atender todas as comarcas do estado de forma mais próxima, promovendo equidade no acesso aos cursos de formação e garantindo igual oportunidade de participação dos projetos oferecidos – diz o diretor-geral.

As novas unidades foram estabelecidas por meio da Portaria número 41, de 18 de julho, projetando os “benefícios logísticos e operacionais que a criação de polos regionais trará para a execução do projeto pedagógico da Unicorp-TJBA”.

O texto está alinhado com a Resolução número 3, de 24 de março de 2021, dispondo diretrizes sobre a Estratégia do Poder Judiciário da Bahia.

A juíza Renata Firme será responsável pelas unidades com sede em Luís Eduardo Magalhães, Ilhéus e Vitória da Conquista, e o juiz Tardelli Boaventura, dos polos com sede em Feira de Santana, Porto Seguro e Juazeiro, bem como dará apoio ao Polo Metropolitano de Salvador, de responsabilidade da juíza Isabella Lago.

Feira ConstruNordeste

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-Ba) participa da Feira ConstruNordeste, uma das maiores do ramo na região, programada para terminar amanhã. A Praça Ademi-BA vai mostrar aspectos e maquetes relacionadas aos produtos e serviços oferecidos pelos associados expositores, incluindo os dos imóveis à venda e peculiaridades relacionadas aos bairros onde ficam. São cerca de 2 mil unidades disponíveis e uma expectativa de fluxo de pelo menos 30 mil pessoas durante as atividades da ConstruNordeste, sediada no Centro de Convenções da Boca do Rio.