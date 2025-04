Policiais debatem novas estratégias

Salvador Policia Militar no Centro Histórico de Salvador. Na Foto: Polícia Militar no Centro Histórico Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE Data: 29/05/2023 - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Todas e todos os profissionais de segurança pública estão convidados a participar do I Encontro de Policiais Progressistas da Bahia, com inscrições abertas via formulário eletrônico.

O objetivo do encontro inédito, a ser realizado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), é o de propor um amplo debate a fim de contribuir para a combinação de uma proposta pautada na ética visando a proteção da cidadania.

O encontro, programado para o dia 13 de maio, visa romper com estigmas arcaicos, verificando-se a prática da segurança sob a ótica dos direitos humanos e justiça social.

Os autoproclamados “policiais progressistas” buscam construir estratégias de segurança pública baseada nos princípios de cidadania, inclusão e democracia.

– Ser um policial progressista é, acima de tudo, defender uma polícia a serviço do povo, com empatia, formação contínua e respeito aos direitos fundamentais – afirma o policial civil Reonei Menezes, um dos organizadores do simpósio.

A proposta, acrescenta Reonei Menezes, é a de desmistificar o perfil único de policial associado à repressão e redefinir a atuação dos policiais com viés interseccional com os setores de educação, saúde, culturas e cidadania.

Pluralidade – A iniciativa busca consolidar uma rede de profissionais progressistas, incentivando a pluralidade de vozes dentro das corporações, ao questionar uma suposta homogeneidade ideológica atribuída à categoria.

Entre os temas da programação, destacam-se “O que é ser progressista na segurança pública”, “Unidade e diálogo na categoria”, e “Valorização profissional como eixo de mudança”.

DPE educa contra a violência

A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) retomou ontem o Grupo Reflexivo para Homens, conduzido, na capital baiana, pela Especializada de Juizados Especiais.

Os encontros serão realizados duas vezes ao mês, com homens acusados de violência doméstica e familiar, para trazer reflexões sobre os ciclos de violência e propor transformações positivas de conduta.

O momento foi conduzido pelas defensoras públicas Mônica Antonieta, coordenadora de Juizados Especiais, e Eveline Portela, idealizadora da iniciativa junto às facilitadoras Cíntia Santos, assistente social, e Juliana Brito, analista jurídica.

Trabalho de reciclagem é destaque no Lava-Pés

Recicladores e ambientalistas da comunidade assistida pela Paróquia Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia, vão fazer o papel dos 12 apóstolos na cerimônia do Lava-Pés, hoje, na Quinta-feira Santa.

O ritual relembra a “Última Ceia”, quando Jesus Cristo teria dado exemplo de humildade ao lavar os pés de cada um dos seus seguidores, embora o gesto seja tido pelos historiadores como comum na região da Galileia, onde o fato ocorreu.

A celebração será aberta a toda a comunidade e acontecerá às 19h30 na igreja matriz cujo prédio completou 50 anos de inaugurado, em projeto arquitetônico assinado por João Filgueiras Lima.

– Todos são convidados a participar deste momento de fé, reflexão e compromisso com a justiça socioambiental – afirmou o padre Manoel Filho, responsável pela paróquia.

A escolha pelas trabalhadoras e trabalhadores de reciclagem está de acordo com a Campanha da Fraternidade 2025 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Com o lema “Fraternidade e Ecologia Integral: cuidar da criação é cuidar da vida”, a campanha alerta os católicos para a necessidade de viver em harmonia com o meio ambiente.

Acreditam os adeptos da religião, sediada no Vaticano, no poder de Deus, ao criar o mundo a partir do nada, portanto, é um dever de seus filhos zelar pela natureza e pelo bom convívio entre humanos e todas as outras criaturas.

A cerimônia do Lava-Pés ocorrerá durante a Missa da Ceia do Senhor, buscando destacar a importância da preservação ambiental e reconhecer o serviço prestado pelos profissionais de coleta e reciclagem.