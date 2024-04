População migrante é alvo de pesquisa | A TARDE

Já está em andamento o trabalho de “Mapeamento da Migração na Bahia”, com apoio financeiro do CNPq e instituições de pesquisas, sob a coordenação da Universidade Federal da Bahia.

Trata-se de uma união de pesquisadores com o objetivo de produzir um diagnóstico socioeconômico e cultural da população migrante e refugiada na Bahia.

O objetivo é o de identificar aspectos da "realidade" migratória nos municípios e deixar disponivel, por meio da Plataforma digital MIGRABahia, os resultados da pesquisa aos governos municipais e estadual.

"Os resultados vão ajudar prefeituras, secretarias e respectivos servidores, com o propósito de oferecer ferramentas teóricas e empíricas capazes de contribuir na promoção e execução de políticas públicas", afirmou uma das coordenadoras do projeto, professora Mariângela Nascimento.

A Bahia tem uma população migrante crescente, exigindo aos poderes públicos estadual e municipal, a inclusão na gestão pública do debate sobre as políticas migratórias.

Mapeamento de perfis - Neste sentido, mapear o perfil e conhecer as condições socioeconômicas da população migrante na Bahia é a primeira etapa para os governos garantirem o acesso às políticas públicas.

O trabalho favorece o diálogo das prefeituras que dialogam com órgãos de defesa dos migrantes e refugiados, como o NamirUfba, a fim de se conhecer a realidade migratória dos municípios, pois possibilitará ao poder público garantir o acesso da população migrante aos serviços, combatendo as condições de vulnerabilidade e promovendo a melhoria de qualidade de vida.

“Eu estou preocupado com a Uber, por acaso? Estou preocupado com o meu compromisso, que Lula assumiu, com os trabalhadores [de aplicativos de transporte], de trazer uma proteção”

luiz marinho,ministro do Trabalho, em entrevista a Carlos Juliano Barros, do UOL, sobre PL aprovado

Novo aparelho no SUS

O Instituto de Nefrologia Alayde Costa, credenciado na rede 100% do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento a pacientes de Salvador e municípios vizinhos, recebeu um novo aparelho de última geração para diagnóstico e tratamento.

O equipamento é o primeiro a ser instalado no país na rede SUS, levando em conta clínicas e hospitais voltados para quem sofre dos rins e aparelho urinário.

Referência na especialidade, o Alayde foi escolhido para receber o Sistema Prismax, por sua reconhecida eficiência na gestão com objetivo de reduzir a dor e o sofrimento dos pacientes crônicos.