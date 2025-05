Praia de Pratigi fica mais acessível

Quem já conhece ou gostaria de apresentar a alguém muito querida ou querido a Praia de Pratigi, no Baixo Sul baiano, já pode planejar uma boa viagem com a construção de uma nova ponte sobre o Rio Santarém.

O equipamento aumenta a integração, mas também o acesso, da comunidade quilombola conhecida como Jatimana, na zona rural do município de Nilo Peçanha.

São mais de 13 metros de extensão do braço armado como acréscimo à rodovia BA-250, com investimento de R$ 1 milhão, conforme aviso publicado na edição do último sábado, do Diário Oficial do Estado.

- O limite de carga para veículos pesados, como caminhões e carretas, será agora de 45 toneladas, ampliando a produção de frutos do ar, bem como a distribuição de frutas e verduras para as pousadas da região”, justificou o secretário da Infra-estrutura, Sérgio Brito.

Já em Caetité, no sudoeste, uma nova ponte com 20 metros de extensão e investimento de R$ 2,7 milhões, será instalada sobre o Rio São João favorecendo o acesso ao entroncamento da rodovia BR-030.

Os envelopes para as duas pontes, com as respectivas propostas das empresas, deverão ser abertos em 19 de maio. Também realizada pela Seinfra, tem o investimento estimado é de R$ 2,7 milhões.

A expansão da malha rodoviária e construção de acessos, bem como pontes e outros equipamentos, integra do plano de desenvolvimento estadual, representando incentivo à criação de empregos e geração de renda.

O trabalho prevê o apoio também a demandas municipais e de comunidades da zona rural, por meio do conhecimento dos contextos específicos, por meio de audiências públicas.

“O dia de hoje terminou”

O escritor, psicanalista e professor Paulo Emanuel Machado lança no próximo dia 23 de maio, às 18h, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, em Salvador, seu novo romance O dia de hoje terminou, publicado em edição independente. Este é o quinto romance do autor baiano, conhecido por sua escrita marcada pela densidade psicológica e reflexões existenciais profundas. Em O dia de hoje terminou, o leitor é conduzido por uma narrativa em primeira pessoa, protagonizada por uma senhora idosa que, entre delírios e memórias, denuncia o abandono e os maus-tratos sofridos por mulheres e idosos em uma sociedade em colapso.

Cadeira de Adonias na ALI agora é do reitor

A cadeira fundada por Adonias Filho na Academia de Letras de Ilhéus (ALI) será ocupada pelo reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes de Santana, professor e poeta, senão inédito, de divulgação seletiva na arte literária.

Apesar da previsão de fortes chuvas para Ilhéus e região, como vêm ocorrendo, está confirmada a solenidade de posse do novo imortal, mais conhecido pela gestão acadêmica e pesquisas em economia. Será amanhã, 19 horas, na sede da ALI, rua Antônio Lavigne de Lemos, 39.

Embora ainda um escritor e poeta em projeção futura, ao transformar garatujas em sonetos, é possível tornarem-se credores os acadêmicos ilheenses, aguardando-se os lançamentos para os próximos tempos sem fim, tratando-se da imortalidade concedida.

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, situada entre Ilhéus e Itabuna, será membro efetivo da cadeira número 9, antes ocupada pelo confrade Luis Pedreira Fernandes tendo Bernardino José de Sousa como patrono.

- Fazer parte desse grupo é uma coisa que sobeja o meu merecimento", autoavaliou o novo acadêmico.

A confreira Jane Hilda Badaró vai apresentar o novo membro da ALI, seguindo os cânones das academias, nos mais das vezes, afeiçoadas a salamaleques de uma "nobreza literária".

- A Academia de Letras de Ilhéus ganha muito com a presença do professor doutor Alessandro Fernandes. Poeta, intelectual, educador, gestor público, atualmente reitor da mais antiga e extremamente importante instituição pública de ensino superior da região grapiúna da Bahia, com reconhecimento nacional e internacional: a Uesc”, justifica a indicação, Jane Hilda.