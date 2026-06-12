Premiação revela talentos da base

Empresas, instituições de ensino, estagiários, aprendizes e bolsistas têm até o dia 15 de junho para se inscrever na 23ª edição do Prêmio IEL 2026, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

A iniciativa reconhece projetos, experiências e boas práticas de fortalecimento da formação profissional e estímulo ao desenvolvimento alinhadas às demandas do mercado de trabalho.

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Ao longo de mais de duas décadas, a premiação tem contribuído para revelar talentos, estimulando a inovação enquanto aproxima estudantes, instituições de ensino e empresas, contribuindo para a competitividade das organizações.

O Prêmio IEL 2026 contempla as categorias IEL Estágio (Estágio Inovador, Estagiário Inovador e Educação Inovadora), Inova Talentos (Artigo Inovador e Projeto Inovador), Destaque Aprendizagem e Sistema S.

- Ao contratar um estagiário ou um jovem aprendiz a empresa tem a oportunidade de oxigenar seus processos e práticas com novas ideias, compartilhando boas práticas com este estudante ou profissional - afirma Edneide Lima, superintendente do IEL Bahia.

Acrescenta Edneide Lima a importância do projeto Inova Talentos no sentido de favorecer implementação de projetos de inovação dentro das organizações por meio da atuação de bolsistas e pesquisadores.

Os vencedores das categorias IEL Estágio, Inova Talentos e Sistema S garantem vaga na etapa nacional da premiação, programada para o dia 2 de dezembro, em Curitiba.

Uma das novidades desta edição é a inclusão de uma etapa internacional com a classificação dos vencedores das categorias de estágio e bolsas de inovação para disputarem uma copa do mundo do setor, o GIMI Innovation Awards.

ABRE ASPAS

“A dignidade humana não tem passaporte nem perde valor ao cruzar a fronteira (...) Não podemos nos habituar a que o Mediterrâneo e o Atlântico sejam cemitérios sem lápides”

Leão XIV, papa, em discurso nas Canárias, cobrando líderes europeus por omissão diante das mortes de pessoas que arriscam a vida em travessias marítimas rumo à Europa em busca de dignidade e acolhimento

Direito ao lazer em debate

O 7º Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer será encerrado hoje em Salvador, ocupando espaços da UFBA, do IFBA e equipamentos culturais da capital. Promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer (ANPEL), o evento esgotou as vagas ao propor uma grade de conferências e rodas de conversa. Para além do caráter acadêmico, o encontro acende um debate urgente sobre a crônica falta de tempo e seu impacto. Ao discutir o esporte recreativo como direito social, a iniciativa reforça que garantir o descanso é uma estratégia vital contra o adoecimento coletivo.

Salvador fecha ação nacional pela saúde respiratória

Salvador encerra no Parque da Cidade, neste domingo, na véspera de São Pedro e aniversário de Raul Seixas, a campanha nacional sobre saúde respiratória promovida pela Academia Brasileira de Rinologia (ABR).

Será uma oportunidade de começar a reduzir sofrimento provocado por congestionamento constante, ronco, respiração pela boca, coriza persistente e dificuldades respiratórias em geral, associadas à rinite alérgica, rinossinusite crônica, desvio de septo e pólipos nasais.

Os incômodos originados das afecções, não apenas indicam danos à saúde, como podem produzir dificuldades de convívio, quando se sabe dos efeitos inconvenientes de quem emite decibéis no leito de casal por causa do ronco ou precisa escarrar frequentemente.

A campanha “Respirar é Viver” levará atividades educativas e ambientais a 12 cidades a fim de conscientizar as pessoas sobre a importância da respiração e da saúde do nariz e órgãos envolvidos na função necessária para a sobrevivência.

- A proposta é aproximar a população dos cuidados com a saúde respiratória e reforçar arelação entre meio ambiente e qualidade de vida - afirma a doutora Fabiana Valera, presidenta da ABR.

Segundo a presidenta, quando esse mecanismo das vias respiratórias não funciona de maneira adequada, podem surgir alterações no sono, dificuldade de concentração, fadiga, infecções recorrentes e prejuízos ao bem-estar geral.

A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da respiração adequada, do diagnóstico e tratamento das causas de obstrução nasal, além de estimular a preservação ambiental por meio do plantio de árvores.