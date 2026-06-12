Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > TEMPO PRESENTE

TEMPO PRESENTE

Premiação revela talentos da base

Confira a coluna Tempo Presente

Redação, com Paulo Leandro
Por Redação, com Paulo Leandro
Imagem ilustrativa da imagem Premiação revela talentos da base
Foto: Reprodução

Empresas, instituições de ensino, estagiários, aprendizes e bolsistas têm até o dia 15 de junho para se inscrever na 23ª edição do Prêmio IEL 2026, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

A iniciativa reconhece projetos, experiências e boas práticas de fortalecimento da formação profissional e estímulo ao desenvolvimento alinhadas às demandas do mercado de trabalho.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo de mais de duas décadas, a premiação tem contribuído para revelar talentos, estimulando a inovação enquanto aproxima estudantes, instituições de ensino e empresas, contribuindo para a competitividade das organizações.

O Prêmio IEL 2026 contempla as categorias IEL Estágio (Estágio Inovador, Estagiário Inovador e Educação Inovadora), Inova Talentos (Artigo Inovador e Projeto Inovador), Destaque Aprendizagem e Sistema S.

- Ao contratar um estagiário ou um jovem aprendiz a empresa tem a oportunidade de oxigenar seus processos e práticas com novas ideias, compartilhando boas práticas com este estudante ou profissional - afirma Edneide Lima, superintendente do IEL Bahia.

Acrescenta Edneide Lima a importância do projeto Inova Talentos no sentido de favorecer implementação de projetos de inovação dentro das organizações por meio da atuação de bolsistas e pesquisadores.

Os vencedores das categorias IEL Estágio, Inova Talentos e Sistema S garantem vaga na etapa nacional da premiação, programada para o dia 2 de dezembro, em Curitiba.

Uma das novidades desta edição é a inclusão de uma etapa internacional com a classificação dos vencedores das categorias de estágio e bolsas de inovação para disputarem uma copa do mundo do setor, o GIMI Innovation Awards.

ABRE ASPAS

“A dignidade humana não tem passaporte nem perde valor ao cruzar a fronteira (...) Não podemos nos habituar a que o Mediterrâneo e o Atlântico sejam cemitérios sem lápides”

Leão XIV, papa, em discurso nas Canárias, cobrando líderes europeus por omissão diante das mortes de pessoas que arriscam a vida em travessias marítimas rumo à Europa em busca de dignidade e acolhimento

Direito ao lazer em debate

O 7º Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer será encerrado hoje em Salvador, ocupando espaços da UFBA, do IFBA e equipamentos culturais da capital. Promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer (ANPEL), o evento esgotou as vagas ao propor uma grade de conferências e rodas de conversa. Para além do caráter acadêmico, o encontro acende um debate urgente sobre a crônica falta de tempo e seu impacto. Ao discutir o esporte recreativo como direito social, a iniciativa reforça que garantir o descanso é uma estratégia vital contra o adoecimento coletivo.

Salvador fecha ação nacional pela saúde respiratória

Salvador encerra no Parque da Cidade, neste domingo, na véspera de São Pedro e aniversário de Raul Seixas, a campanha nacional sobre saúde respiratória promovida pela Academia Brasileira de Rinologia (ABR).

Será uma oportunidade de começar a reduzir sofrimento provocado por congestionamento constante, ronco, respiração pela boca, coriza persistente e dificuldades respiratórias em geral, associadas à rinite alérgica, rinossinusite crônica, desvio de septo e pólipos nasais.

Os incômodos originados das afecções, não apenas indicam danos à saúde, como podem produzir dificuldades de convívio, quando se sabe dos efeitos inconvenientes de quem emite decibéis no leito de casal por causa do ronco ou precisa escarrar frequentemente.

A campanha “Respirar é Viver” levará atividades educativas e ambientais a 12 cidades a fim de conscientizar as pessoas sobre a importância da respiração e da saúde do nariz e órgãos envolvidos na função necessária para a sobrevivência.

- A proposta é aproximar a população dos cuidados com a saúde respiratória e reforçar arelação entre meio ambiente e qualidade de vida - afirma a doutora Fabiana Valera, presidenta da ABR.

Segundo a presidenta, quando esse mecanismo das vias respiratórias não funciona de maneira adequada, podem surgir alterações no sono, dificuldade de concentração, fadiga, infecções recorrentes e prejuízos ao bem-estar geral.

A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da respiração adequada, do diagnóstico e tratamento das causas de obstrução nasal, além de estimular a preservação ambiental por meio do plantio de árvores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas