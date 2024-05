“Preserve Itacimirim” abraça Lagoa hoje | A TARDE

Despertar a atenção da comunidade de Itacimirim, distrito de Camaçari, para os efeitos de obras realizadas na via principal da localidade, é o objetivo do “abraço” à Lagoa das Virgens, programada para hoje, 16 horas.

Os moradores organizados no Movimento "Preserve Itacimirim" reivindicam ações de preservação e controle dos impactos ambientais verificados nas margens e no leito da lâmina d’água.

Uma das mais dedicadas ao êxito da campanha é a geóloga por formação, Noelinda Ribeiro Santos, ao observar a possibilidade de ajustes dos objetivos da obra à proteção dos recursos naturais por todas e todos admirados.

- Essa ação tem o intuito de convocar e mobilizar a sociedade e os responsáveis pela obra de qualificação urbana de Itacimirim no engajamento à causa ambiental”, afirma Noelinda, enquanto produz e distribui cards, reels, mensagens de insta e todo o arsenal de comunicação disponível nas redes sociais, chamando para o “abraço” `de hoje às 16 horas.

O assoreamento e a erosão da Lagoa das Virgens podem produzir prejuízos irreversíveis por causa da movimentação de terra, nas margens e parte do leito do cartão postal.

Protegida por lei, devido à localização, a região de beleza impossível de definir faz parte de Área de Proteção Ambiental (APA Lagoa de Guarajuba), regulamentada pela Resolução 387/1991 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Cepram).

Embora os equipamentos, como ciclovia, possam acrescentar aos atrativos para os visitantes, no caso do incremento da atividade turística, os moradores temem por uma depreciação, por causa dos possíveis danos causados ao esplendoroso meio ambiente.

Horizonte de crescimento

Um crescimento de 5% de vendas e geração de emprego acima de 10 mil novos postos provisórios é o belo horizonte desenhado para os próximos meses no varejo da Bahia. Neste mês de maio, dedicado às mães e às noivas, a perspectiva de agradar ao gênero abre com mais entusiasmo as portas das lojas especializadas, ao oferecer nos presentes as mensagens cifradas de “eu te amo”. Os bens não duráveis lideram os itens, na projeção do comércio para atender à demanda, elevada não apenas pela maior circulação monetária, mas também pela vontade de agradar as mulheres mais importantes da vida de cada qual.

