Presidente inicia ano 3 na Fecomércio

Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio-Ba - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Ao dar início no dia 25 ao seu terceiro ano na presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-Ba), o presidente Kelsor Fernandes vai anunciar novos investimentos.

A interiorização e os mecanismos de oferta de trabalhadores qualificados estão entre os eixos de suporte da “centopeia” capaz de transportar aos seus legítimos destinos as aspirações de 35 sindicatos de empresas lojistas.

Já está pronta a escritura de um terreno na avenida Antonio Carlos Magalhães com o objetivo de construção de uma nova unidade do Sesc, no mesmo patamar de excelência das já em funcionamento.

A boa nova corresponde ao funcionamento de uma “Escola Criativa”, formada para aprimorar mão de obra voltada para ofícios relacionados à tecnologia, beleza, gastronomia, entre diversos outros.

– Não tem 1 centavo de dinheiro público nestes projetos, todo o custeio é bancado pelo setor produtivo, e a perspectiva é avançar pelo interior do Estado, ampliando a aproximação da Fecomércio com a sociedade, como fizeram meus antecessores – afirma Kelsor Fernandes.

O restaurante do Sesc, ponto de encontro do Pelourinho, terá a companhia de uma unidade similar localizada na Rua Miguel Calmon, Comércio, ampliando a presença de colaboradores de setor precioso para o turismo.

Kelsor Fernandes antecipou à Tempo Presente, com exclusividade, algumas das iniciativas já planejadas e em execução a fim de dotar os sistemas Sesc e Senac de novas unidades de capacitação, sem descuidar-se das linguagens artísticas com a abertura de dez teatros, fora a reforma da casa de espetáculos da sede da Fecomércio em Salvador.

Correção no sindicalismo

A correção de equívocos é a nova bandeira da Central Única dos Trabalhadores (CUT) ao abordar o afastamento de sindicalistas. Um dos exemplos recentes da inusitada tendência à demissão ilegal é o da Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf), ligada ao SUS. O coordenador do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Gêmeos, ao pronunciar-se, por meio de sua assessoria de imprensa, aconselhou a revisão da prática.

– A luta por evitar estes disparates é a de todo o movimento sindical, por isso a importância das manifestações para reintegração imediata dos dirigentes sindicais ilegalmente afastados – afirmou Gêmeos.