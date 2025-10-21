Pressa para matar

Cidade receberá a 1ª edição da corrida Salvador em Movimento - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Aumento no número de pessoas dispostas a praticar corrida de rua; falta de demarcação de área protetiva para treinamentos; negligência, inépcia ou excessos por parte de “pilotos” de automóveis; e o desprezo pela vida.

Um conjunto de fatores pode constituir investigação para identificar causas estruturais de acidentes graves envolvendo corredores em vias públicas, bem como contribuir para providenciar conter a escalada.

Aos atletas, vale recomendar o equilíbrio entre a vontade de correr bem e a necessidade de verificar os riscos dos traçados percorridos, quando se disputa com máquinas velozes de uma tonelada ou mais.

Descarta-se a escolha por rapidez a pé como forma de escapar, pois na hipótese de simples contato com o veículo, a probabilidade de levar a pior não é desprezível; a distinção inexiste para quem faz caminhadas. O cenário de desproporção e aventura encontra guarida no “espírito do tempo”, observando-se na idade contemporânea o culto aos exageros, registrado nas opções por alta velocidade e inexperiência ao volante.

A imprudência não é motivo para anulação de um crime; ao contrário, deve responder ser exemplarmente punido e com ampla divulgação, quem assina o óbito da policial rodoviária Martha Maria dos Santos. Aos 60 anos, ela resolve ocorrer um trecho da Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, onde foi atingida na contramão, atropelada pela máquina causadora de sinistro, João Victor Santos, liberado após apresentar-se à delegacia.

O jovem de 20 anos dirigia o veículo de propriedade da mãe e, segundo apuração inicial, chegou a tentar esconder as marcas do sinistro, solicitando a um amigo a substituição de peças, como o para-brisas.

Já o praticante de atividade física Edmilson Ferreira da Silva, de 40 anos, foi colhido numa das largas avenidas do Centro Administrativo, transformada, na imaginação do infrator, em pista de automobilismo. A incompatibilidade entre os dois tipos de corredores, o humano e o mecânico, oferece um enigma de difícil solução emergencial.