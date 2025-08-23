“Preta” ensina a arte do bom convívio

Ana Cecília Ferreira - Foto: Itta Araújo / Divulgação

Quando a literatura e a filosofia moral encontram-se numa mesma “cúspide civilizatória” o resultado pode ser o aprendizado de valores importantes para o convívio, como se pode verificar hoje, no lançamento do livro “Preta”.

É o terceiro título assinado pela psicóloga Ana Cecília Ferreira, tendo marcado a estreia de autógrafos para as 18 horas, no Cine Teatro Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

“Preta” é uma coleção de poesias e prosas poéticas por meio das quais a autora aventura a reencontrar-se e, neste processo de reencontro, aparecem situações para as quais torna-se necessária uma “re-leitura”.

O livro dialoga diretamente com os dois lançamentos anteriores da autora baiana e também com a sua biografia, marcada pela sensação de discriminação por ser filha de uma yalorixá em um contexto social de intolerância.

– É um livro que convida ao movimento de vida – exprime a autora.

Segundo Ana Cecília Ferreira, “Preta” torna-se um “grito de liberdade”, considerando o fato de vir se tornando “desconfortável no próprio corpo”, resultando segundo ela, na aproximação dos ancestrais.

Trajetória – Membro da Academia de Cultura da Bahia (ACB) e da Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas, Ana vem despontando como uma referência na escrita contemporânea no estado, com participação em diversos eventos literários.

Ela é, pela segunda vez, curadora da Flilauro, a Festa Literária Inclusiva de Lauro de Freitas, em setembro;assina e dirige, em Salvador, o projeto social “Do Avesso à Palavra”, incentivando à escrita de mulheres.

Em defesa do SUS

Finalizada na última quinta-feira em Brasília, a 5ª Conferência Nacional de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador, instância nacional de deliberação sobre políticas do setor no SUS, contou com 76 representantes da Bahia, eleitos nas etapas macrorregionais e estadual. A delegação levou nove propostas prioritárias e três diretrizes, formuladas a partir de 108 sugestões dos 27 territórios de identidade.

– A conferência é a expressão viva da democracia participativa no Sistema Único de Saúde (SUS) – afirmou o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Gêmeos, presente no evento nacional.

POUCAS & BOAS

‘Vozes Literárias e Culturais no Território Identitário do Piemonte Norte do Itapicuru (TIPNI)’ termina hoje a 1ª Feira Literária da Academia de Letras e Artes de Senhor do Bonfim (FLIAclasb), na praça Nova do Congresso. A programação foi aberta na última quarta-feira com um sarau realizado na sede da academia. O evento tem recursos do programa Bahia Literária, através da Fundação Pedro Calmon e conta com participação de nove municípios da região.

Em Barreiras, o enduro do Cerrado reúne hoje mais de 50 pilotos de diferentes regiões do estado para a prova válida pelas 11ª e 12ª etapas do Campeonato Baiano de Regularidade 2025, somando 124 km. Organizada pela Federação Baiana de Motociclismo, terá largada individual a partir das 8h com almoço e encerramento no Aldeia Parque, nas margens do rio de Ondas. Com foco na interiorização do certame, o evento tem apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb/Setre).

Com mais de duas mil vagas de estágio disponíveis no Brasil pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a Bahia lidera em número de oportunidades e oferece 683 vagas, com bolsas que variam de R$ 320 a R$ 2,5 mil. As vagas são para diferentes profissões em cursos universitários, técnicos e do ensino médio, através do Programa Nacional de Estágio. Uma extensão do programa, o IEL Carreiras é disponibilizado para facilitar a troca de informações entre empresas, estudantes e instituições de ensino.