Pretas combinam táticas de resistir

“Mulheres e meninas negras articulando o empoderamento político” é o principal “eixo temático” do encontro internacional de mulheres negras urbanas e quilombolas, organizado para o Quilombo dos Palmares, Alagoas, de 18 a 21.

A programação ocorre dentro da campanha “Julho das Pretas”, com o objetivo de organizar a luta das mulheres das periferias em mais de 500 atividades, cabendo extensão ao Uruguai e à Argentina.

Nesta 12ª edição do “Julho das Pretas”, o encontro em Palmares terá um debate preliminar, hoje à tarde, com a participação da yialorixá Jucileide de Oyá e da advogada e pesquisadora Maíra Vida.

Yiá Jucileide foi convidada por sua atuação como líder religiosa do Ilê Axé Oyá Balé Jebelecy, enquanto Maíra Vidaé professora, especialista em Educação e pesquisadora em direito e relações raciais pela Ufba.

Entidades –As atividades são viabilizadas pela união de instituições livres da sociedade civil: Fundo Agbara; Fundação Rosa Luxemburgo; Associação Protetora dos Desvalidos (SDP); Rota dos Quilombos e Instituto Renascer Mulher.

O Julho das Pretas estreou na Bahia com o “Café com elas – movendo as estruturas”, promovido pela Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil – subseção Santo Antônio de Jesus.

Em âmbito nacional são 250 entidades envolvidas no engajamento e articulação da cidadania, incluindo homens brancos conscientes da importância de prestar solidariedade à luta das mulheres.

O objetivo é o de criar uma consciência de gênero a fim de não estimular uma “guerra dos sexos”, mas investir no conceito de “melhor convívio” entre todas e todos.

Academia debate IA

A Academia de Letras da Bahia recebe amanhã a visita da advogada e professora Paola Cantarini para uma palestra sobre “governança de Inteligência Artificial e Epistemologias do Sul”. As “epistemologias” chamadas do “Sul” seguem a teoria de Boaventura de Sousa Santos, referindo as propostas validadas nas lutas sociais contra a opressão na era moderna. Antes da palestra, a docente lança o volume 5 de sua coleção sobre o tema, relacionando ao direito, em coletânea de artigos disponíveis para aquisição a partir das 17h. O objetivo é o de qualificar o debate sobre os desafios do direito sob impacto da inteligência artificial.