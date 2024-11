Procuradoria constrói ‘Degraus da Reflexão’

- Foto: Alberto Coutinho/GovBa

O combate ao racismo, em suas manifestações explícitas e subliminares, tendo por complemento a promoção da diversidade, é a razão de ser do Espaço “Degraus da Reflexão”, integrante da programação da campanha “Novembro Negro”.

A inauguração do projeto da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) está marcada para o dia 8 de novembro, desta sexta a oito dias, por volta de 10h, com a participação de lideranças e ativistas por equidade de etnia tomando por critério o fenômeno epidérmico-cromático humano.

O nome do espaço é indissociável da geometria de uma escada, na qual frases e mensagens são escritas nos degraus, buscando abrir as mentes, em uma perspectiva de promoção de diálogos e aprimoramento de conceitos, do menos para o mais relevante, em hierarquia discutível.

O Espaço Degraus da Reflexão ficará na sede da PGE, no Centro Administrativo, com a perspectiva de tornar-se ponto de encontro de debates e ações antirracistas no sentido de fortalecer o tônus da democracia.

As gestoras do espaço anunciaram a intenção de produzir nas pessoas a “consciência do objeto do racismo”, pois muitas delas não reconhecem quando atuam involuntariamente em sentido inverso ao idealizado.

Consciência Ao percorrer o espaço, servidores e visitantes poderão reexaminar suas atitudes diárias e refletir sobre o que significa ser verdadeiramente antirracista, eis o núcleo duro da “lei” de funcionamento do “Degraus de Reflexão”.

A iniciativa soma forças a um mutirão de alcance mundial a fim de deter a expansão do ideário irracional nazifascista, fomentador de racismo em todas as áreas do convívio, desde o futebol ao palácio.

Lucidez sobre a inflação

No Ano 99 de sua existência, o pesquisador de moeda Givaldo Peixoto esbanja lucidez, energia e dinamismo para lançar um livro, dia 11 de novembro, uma segunda-feira, em Salvador. A idade poderia sugerir uma coletânea de crônicas, memórias ainda possíveis de reavivar na mente longeva ou mesmo algum romance. No entanto, o mais surpreendente, além da idade, é a atenção dispensada pelo escritor à produção de conhecimento econômico, ao abordar a “história do processo inflacionário”. A publicação saiu com a ajuda do filho querido e grato, o advogado Dario Peixoto, herdeiro apaixonado e leal.