Projeto ambiental  limpa mar da baía

O campeão de longboard (pranchão) Bernardo Mussi comemorou com os voluntários do projeto Fundo da Folia a realização de 70 ações de retirada de lixo, entre plásticos, vidros e latas, em mergulhos no ambiente marinho de Salvador.

O número representa 15 ações a mais em relação a 2024, superando a meta estabelecida de 60 para o ano passado, revelando assim a motivação de mergulhadores e mergulhadoras reunidos por Bernardo Mussi.

Conhecido por Bonga, apelido dos tempos de campeão de pranchão, o ativista ambiental é responsável por organizar a equipe visando reduzir os danos para o ecossistema de parte da Baía de Todos-os-Santos, protegendo sua biodiversidade.

Ao preencher a lacuna deixada pelo poder público e órgãos federais, o projeto coordenado por Bonga é uma das raras ações desenvolvidas pela sociedade civil no sentido da preservação da fauna e da flora marinhas.

O campeão brasileiro de pranchão tem concentrado suas atividades ecológicas e pacifistas na região próxima à Barra, onde nasceu a ideia do projeto, na época de Carnaval, daí a referência à folia na denominação.

– O significado dessa marca vai muito além dos números, já que somos um projeto totalmente voluntário – ressaltou Bonga.

Bonga não economizou entusiasmo ao compartilhar o feito com os 150 membros do cibergrupo Kirimure, voltado para discutir ideias sobre os cuidados com a Baía de Todos-os-Santos.

Segundo o campeão e ativista ambiental, “na verdade, não dá para mensurar o que fizemos, e estamos muito orgulhosos por termos feito algo bom, virtuoso e saudável para a nossa cidade”.

