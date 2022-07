Projeto de plantio visa reduzir danos

Enfim, a vegetação nativa terá alguma chance diante da expansão de plantio de eucalipto no setor de celulose brasileiro: o projeto “Compromisso Um para Um” propõe uma paridade de plantio visando alguma chance para o futuro.

Funciona assim: cada pé de eucalipto plantado na monocultura visando à produção industrial, será semeada uma árvore de uma espécie própria da região onde o projeto funciona.

Depois de muita pressão de organizações da sociedade civil e da atuação responsável de parlamentares, a conservação das áreas de vegetação nativa seria proporcionalmente igual às terras tomadas por eucalipto.

Resumindo, para cada um hectare plantado de eucalipto, a Bracell, empresa a quem cabe o planejamento e a execução do projeto, se compromete em garantir um hectare de área nativa, em meta a ser plenamente alcançada até o final de 2025.

– O Compromisso Um para Um é um passo importante da Bracell em sua estratégia de sustentabilidade e está totalmente alinhado com os valores da companhia – assegura Marcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da companhia.

Segundo Marcio Nappo, a decisão dos acionistas e investidores segue o objetivo de gerar bons negócios para todos os entes envolvidos: o país, o clima, as comunidades, os clientes e a Bracell.

Atualmente, de acordo com cálculos da própria companhia, a proporção entre áreas cultivadas e de conservação é de 0,56, com perspectiva de duplicação desta mediana.

Esta iniciativa, acrescenta o gestor, seria importante também porque amplia a atuação da empresa na conservação da biodiversidade para além das áreas de operação.

PJ arrecada donativos

O Poder Judiciário do Estado da Bahia (PJBA), por meio da Assessoria de Ação Social (AAS), dá continuidade à campanha de arrecadação de donativos para moradores de rua, atendidos pelo projeto Sopa do Amor. As entregas acontecem na última quarta-feira de cada mês. A próxima será realizada hoje.

Magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e transeuntes podem contribuir doando cobertores, itens de higiene, brinquedos, roupas e alimentos. As doações devem ser depositadas na caixa localizada na entrada principal do edifício-sede do Tribunal baiano.

Todos os itens arrecadados serão entregues as pessoas em situação de rua, atendidas pelo projeto Sopa do Amor, no bairro do Aquidabã, em Salvador.

Dandara no Sesi

O infantojuvenil “Dandara na Terra dos Palmares”, produzido pela Arte Sintonia Companhia de Teatro, marca o Julho das Pretas ao abordar o racismo estrutural no Brasil e resgata a ancestralidade dos negros em história instigante de uma jovem guerreira africana. O espetáculo encerra temporada neste fim de semana, com apresentações no sábado e domingo, às 16h, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Metrô baiano é destaque

Londres, S-Bahn, na Alemanha; Chengdu, na China; Copenhague; Doha, Qatar; Vaughan, Canadá; Budapeste... Salvador e Lauro de Freitas!

Estas seriam as estações de metrô do mundo mais aproximadas aos conceitos contemporâneos de estética, seguindo a raiz grega de ‘aisthesis’ ou ‘aisthetiké’, recuperados por Baumgarten, pensador-referência sobre o campo da beleza na era moderna.

As estações baianas destacaram-se na classificação divulgada em uma das principais mostras de arquitetura, na categoria "estações típicas" representativas do Brasil.

– Além de verdadeiras obras de arte, essas estações valorizam a utilização de recursos energéticos naturais, como ventilação e iluminação, adequadas às condições climáticas brasileiras e ao nosso compromisso com o meio ambiente – afirma a gerente de Manutenção da CCR Metrô Bahia, Juliana Romão.

Para divulgar o resultado, a empresa especializada em arte e decoração Casa Cor consultou diversos especialistas, pesquisadores e profissionais, seguindo as concepções atuais estudadas nos melhores cursos de filosofia das universidades brasileiras, incluindo a Universidade Federal da Bahia (Ufba).