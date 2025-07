Projeto visa zelar memória da Bahia

Encourados de Pedrão no Desfile do Dois de Julho de 1999 - Foto: Paulo Munhoz / Cedoc A TARDE / 02-07-1999

O vereador João Cláudio Bacelar conquistou apoio dos colegas de legislativo visando requerer projeto de escultura referente à tropa “Encourados de Pedrão”, atuante na Guerra da Independência na Bahia.

O objetivo é o de zelar pela memória dos destemidos vaqueiros, integrantes do batalhão capaz de contribuir para a derrota definitiva dos portugueses em 2 de julho de 1823.

João Cláudio Bacelar enviou ofício à Fundação Gregório de Matos, buscará contato com o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e ficou de visitar o grupo A TARDE para agradecer a divulgação do seu projeto.

Em primeiro mandato, embora tenha nascido com DNA parlamentar, por herança transmitida pelo pai, João Carlos Bacelar, o vereador planeja uma série de ações com objetivo de unir memória, cultura, história e turismo.

– Salvador é uma cidade riquíssima de mais de quatro séculos, mas com o passar do tempo, é preciso criar meios de não deixar cair no esquecimento, a iniciativa dos vaqueiros de Pedrão – afirma João Cláudio Bacelar, mirando também na “Mulher de Roxo” e nas festas de largo, entre os próximos projetos de salvaguarda da memória.

Segundo o vereador, a escultura representando a figura do “encourado de Pedrão” visa difusão de conhecimento, por meio de uma placa física, e também da internet, utilizando o mecanismo conhecido por QR Code.

O monumento tem viés educativo e formador de caráter, ao reafirmar o valor da coragem, por ter a tropa popular enfrentado com bravura o exército lusitano, mesmo tendo os pedronenses um arsenal improvisado.

Irmãs lançam livros

As autoras Silvia Câmara Martinez e Lucia Câmara lançam seus livros em Salvador, no dia 15 de agosto, às 18h30, na Porsche Center, com edição da Realizare Editora. Silvia apresenta Cartas da Natureza, obra que une psicologia, mitologia, arte e espiritualidade em uma jornada de autoconhecimento guiada pela natureza e pelo inconsciente. Lucia, empresária brasileira radicada nos EUA, palestrante internacional e ex-coach de Tony Robbins, lança O Poder do Seu Passado, que propõe ressignificar a trajetória pessoal como fonte de sabedoria, força e inspiração. Ambas convidam o leitor a mergulhar em caminhos de cura, propósito e transformação interior.

POUCAS & BOAS

Em Vitória da Conquista ainda repercute o primeiro lugar no pódio da prova de contra relógio individual (CRI) do paratleta Ilano Couto, 40 anos, no Campeonato Brasileiro de Paraciclismo em Leme (SP), que contou com mais de 180 atletas de todo Brasil. No final de semana, além do título inédito na sua carreira, ele também trouxe a prata de campeão brasileiro, prova em que foi ouro em 2024. Vítima de um acidente grave em 2018, hoje conta com diversos patrocínios e apoios com destaque em certames pela Bahia e o Brasil.

O 3º Encontro do Setor da Construção acontece hoje no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, a partir das 19h. Organizado pela Associação dos Comerciantes de Material de Construção da Bahia (Acomac), em parceria com o Sebrae, o evento é voltado para empresários, lojistas, gestores e fornecedores do setor. Focado em conteúdos estratégicos para impulsionar os negócios, o evento terá oportunidades de networking, bem com acesso a tendências e soluções que movimentam o setor.

Ainda em Itabuna, começaram ontem as atividades do segundo semestre 2025 na Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro incorporando sete novos cursos a exemplo de Podologia, Corte Costura Industrial, Culinária Fitness, e Gastronomia cultural. No total são 800 alunos matriculados para os três turnos, com oferta de 16 opções de cursos gratuitos, sob a coordenação da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).