Psicanálise articula raça, classe e gênero

Coletivo Di Jeje - Foto: Divulgação

Articular a psicanálise com os estudos culturais, conferindo especial atenção às questões relacionadas a raça, classe e gênero, é a proposta da terceira turma do curso Ionene, promovido pelo coletivo Di Jeje.

São oito módulos, de abril a novembro, com carga horária total de 90 horas de conteúdos direcionados a mães, pais, educadores, profissionais de saúde, assistência social e direito.

O objetivo é o de permitir a compreensão das dinâmicas psíquicas e sociais a partir de uma perspectiva interseccional baseada nos conceitos próprios da psicanálise, fiéis a sua gênese pelo genial Sigmund Freud.

Entre os temas específicos, destacam-se “paternidades e masculinidades negras”, agora em abril, com os professores Jeferson Nicácio e Érico Andrade.

– Esta é uma oportunidade única para profissionais e interessados atualizarem seus conhecimentos sobre a interface entre a psicanálise e as questões raciais, contribuindo para práticas mais sensíveis e eficazes em seus respectivos campos de atuação – afirma o professor Jeferson Nicácio.

O curso avança pelos próximos meses: em maio, “adolescência”; junho, “os fazeres da clínica”; julho, “maternidade”; agosto “decolonialidade”; setembro, “amor”; outubro, “infância”; e novembro, “sexualidade”.

Inscrições – As inscrições podem ser solicitadas agora pelo perfil do @coletivodijeje. O curso será 100% virtual em horários e datas previamente combinados, a partir do acerto do investimento, com oportunidade de parcelar no cartão de crédito.

Os professores doutores convidados compõem o Coletivo Di Jeje, empresa brasileira de tecnologia educacional fundada em 2014 por Jaqueline Conceição.

Espaço para juventude

O projeto Educar e Ensinar a Viver (PEEV) inaugura hoje um espaço para jovens moradores do bairro de Fazenda Coutos, em parceria com o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci Juventude). São 35 anos de presença na comunidade, por meio de ações sociais de arte, cultura e esporte, como melhor tática de promover o convívio pacífico. O projeto é o atual campeão brasileiro entre instituições livres voltadas para a “cidadania na periferia”, categoria pela qual Fazenda Coutos conquistou o título concedido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

POUCAS & BOAS

O I Seminário Baiano de Finanças Públicas, reúne a partir de hoje representantes dos municípios baianos no auditório da Desenbahia, em Salvador. A iniciativa é da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA), através da Escola de Contas. Com debates acerca da Reforma Tributária e Federalismo Fiscal Brasileiro, a programação termina amanhã. No evento serão lançadas as revistas ‘Perfil Financeiro dos Municípios Baianos’ e ‘Conjuntura & Planejamento’.

‘Para todas as mulheres e meninas: direitos, igualdade e empoderamento!’ é o tema da audiência pública que acontece hoje no auditório da Câmara municipal de Barreiras. Com início às 19h30, o evento terá a presença da secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia, Neusa Cadore. No evento, a comissão organizadora do Mês da Mulher entregará para as autoridades um relatório com as demandas debatidas nos encontros realizados no período.

A Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) apoiam a encenação pública de ‘A Paixão de Cristo – Mar de Dor e Amor’. A peça é do Grupo Irmãos na Fé, do Bairro Mangabinha, que mantém intercâmbio cultural com a Paróquia Santa Rita de Cássia, na Conquista, em Ilhéus. Em Itabuna a primeira encenação será no sábado às 10h pela Avenida do Cinquentenário. Dia 15 às 19h30 na Praça Rio Cachoeira, e no dia 20, às 17 h, no Centro de Cultura Adonias Filho, com entrada franca.