Quem limpa as ruas tem novidade VIP | A TARDE

A equipe da EcoFolia Solidária, criada para favorecer o trabalho de catadoras e catadores de resíduos, vai tratar esta categoria de agentes de limpeza neste Carnaval com cuidados jamais vistos.

O grupo responsável por limpar grande parte da cidade, todas as noites e dias, incluindo o período de apogeu dos trios elétricos, ganhou um espaço de acolhimento exclusivo durante o Reinado de Dioniso e Cibele.

Quem cuida com tanto empenho – e dores nas juntas – do material reciclável terá acesso a desjejum, com cardápio compatível à necessidade de nutrição para enfrentar as ruas e avenidas imundas.

Não é só o “rango” matinal reforçado: também estará à disposição espaço para banho, com sabonete e toalha, visando trazer para o corpo humano o mesmo efeito produzido no indispensável trabalho de higienizar Salvador.

Tem mais: as trabalhadoras poderão relaxar com massagem terapêutica e acupuntura, dentro da ação “Cuidar de Quem Cuida”, promovida pela Secretaria de Políticas para as mulheres.

O projeto dá o maior valor a quem cata lata, plástico e resíduos os mais diversos, muitas vezes perigosos, como garrafa quebrada, em ações próximas de um heroísmo protagonizado por pessoas em busca de sobrevivência.

Pois este ano, este público sofrido, muitas vezes acometido de lesões, como entorses e tendinites, devido à necessidade de se abaixar, vai contar com um tratamento de “very important person” (VIP), finalmente, obtendo uma vitória modo retroativo para a antiga campanha nascida na mesma categoria nos Estados Unidos da era Martin Luther King: “I am a man” (eu sou um ser humano).

Psicoterapia e literatura



O trabalho de prática clínica em psicologia está ficando com a literatura, a partir das histórias narradas pelos pacientes, com a reelaboração do contexto no qual se deu cada situação, unindo as letras ao consultório. Esta pode ser uma das interpretações possíveis para o livro “Que conto nos conta – A literatura inspirando a prática clínica”, da autoria de Lília Gramacho, multiprofissional de jornalismo, publicidade e psicologia. O ponto de partida é tomar como válida a proposição de as histórias de vida serem os insumos da chamada “psicoterapia”, em uma denominação mais apropriada ao suíço Carl Gustav Jung.

Baiano no CNJ

O primeiro magistrado do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) a ser indicado para Conselheiro, desde a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, tomou posse na última quinta-feira, em uma cerimônia administrativa.

– Tenho o propósito de melhorar o Poder Judiciário brasileiro e demonstrar que a justiça baiana merece destaque no cenário nacional – pontuou.

A posse solene do novo Conselheiro no CNJ acontece no dia 20 de fevereiro, às 10h, no plenário do órgão, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube.

POUCAS & BOAS

- O projeto Verão Costa a Costa II termina hoje no distrito de Arraial D’Ajuda. Desde o dia 1º a área esportiva do Parque Central recebe atletas das modalidades de futebol de campo, futevôlei, beach soccer, beach tennis e vôlei de praia.

- Organizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte em parceria com a Prefeitura de Porto Seguro, o evento também conta com disputa de futemesa e skate e atividades de lazer. Em paralelo acontece a Feira da Economia Solidária e clínicas esportivas com foco em oficinas de aprendizado.

- O Centro de Arte e Cultura do Campus Professor Soane Nazaré de Andrade, no Bairro Salobrinho, em Ilhéus, recebe amanhã a solenidade de posse de Alessandro Fernandes de Santana e Mauricio Santana Moreau para o segundo mandato de reitor e vice-reitor, respectivamente, da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).