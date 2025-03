Quingoma protesta por regularização

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O trânsito nas ruas de entrada e saída do remascente do quilombo do Quingoma, em Lauro de Freitas, estará fechado na segunda-feira por deliberação de moradores em luta para conquistar escritura pública para suas propriedades.

A pilha de pneus e demais artefatos combustíveis já está separada visando produzir uma grande fogueira de protesto.

Segundo o líder do levante popular, Antonio Carlos Novaes, conhecido por Dudu, a comunidade se ressente de garantias da posse da área total de 1.600 hectares.

Solicitam os residentes dentro do Quingoma o apoio dos poderes públicos pois afirma sobre pressão para venda dos terrenos por preços menores que os praticados no mercado,

- Queremos dialogar diretamente com as autoridades para passar com este terror pois já há casos de gente desfazendo de seu pequeno patrimônio”, afirma Dudu

Renda e proteção a mulheres

Um grupo de dez mulheres em situação de violência doméstica participou de uma oficina de customização de abadás. Realizada na Casa da Mulher Brasileira, a formação é resultante da parceria entre a Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) e o Senac. O objetivo das instituições é garantir renda e contribuir com a interrupção do ciclo da violência.

- Com os cursos e capacitações, elas terão a possibilidade de complementar renda, manter contato com outras mulheres enfrentando situações semelhantes e desenvolver atividades com potencial terapêutico”, avalia a coordenadora da Especializada de Direitos Humanos e do Núcleo de Defesa das Mulheres (Nudem), Lívia Almeida.

Ponto de Inventaria

Esgotaram-se as jazidas das minas de criatividade com a proposta de um “Ponto de Inventaria”, espaço destinado a atividades inéditas de ludicidade, transformando o potencial baiano em atualização. O “Ponto de Inventaria” também tem seu lado comercial, com a oferta de produtos de marcas baianas exclusivas. Inovação é a senha para o funcionamento de podcasts e coworking com acréscimo de espaços culturais visando treinamento e capacitação de novos inventores. O “Ponto de Inventaria” é o resultado do projetoCria da Bahia, tirando melhor proveito do talento baiano para construir um perfil peculiar.