“Redes espíritas” felizes por Divaldo

As redes sociais espíritas integradas por milhares, talvez milhões de adeptos da doutrina criada por Allan Kardec, repercutem com mensagens de felicitações o retorno do grande líder Divaldo Franco ao convívio dos seguidores, após tratar um câncer na bexiga.

O comunicado oficial da volta do médium às atividades doutrinárias foi distribuído no final da tarde de ontem pela assessoria de imprensa do Centro Espírita Caminho da Redenção, criado por Divaldo há 72 dos seus 97 anos de idade.

A mensagem, compartilhada pelas Obras Sociais Mansão do Caminho e um sem-número de instituições beneficentes, destaca “muita alegria e gratidão à espiritualidade”.

Divaldo Franco fez sua primeira aparição pública, depois dos cuidados de Asclépio, no auditório do Centro Espírita, situado no bairro do Pau da Lima e que atende a 5 mil pessoas diariamente, de todas as faixas etárias, desde bebês a idosos.

Articulista titular da editoria de Opinião de A TARDE, Divaldo alcançou espíritas e adeptos de outros credos do Brasil e do exterior, em transmissão pelo YouTube da Mansão do Caminho.

Em bom estado de saúde, disposto e animado, Divaldo segue realizando exames periódicos conforme orientações da equipe multidisciplinar de médicos, nutricionista e fisioterapeuta.

A Mansão do Caminho prossegue em campanha para fazer frente às despesas, em sua missão de acolhimento, ao convidar quem queira tornar-se apoiador a iniciativa de participar da Campanha Nota Premiada.

A iniciativa não se esgota na doação dos cobres, pois conduz ao ensino-aprendizagem da prática virtuosa da compaixão, conforme tem servido Divaldo de referência.

Balaios sustentáveis

Balaios feitos de folha de dendezeiro; farinha de mandioca; palha de milho; e papel de seda. Eis a proposta do babá kekerê (segundo sacerdote), Gerivaldo Caldas de Oliveira, para os presentes de Yemanjá, domingo, no Rio Vermelho. A multiplicação de balaios não se trata de milagre, mas de uma iniciativa cidadã do “Babá Géri”, nome social escolhido pelo artesão e artista plástico. Por meio de seus contatos na Coordenação de Fomento ao Artesanato da Bahia, órgão da Secretaria de Emprego, Trabalho, Renda e Esporte (Setre), Babá Géri vai transmitir seus conhecimentos de “balaio sustentável”hoje em duas turmas, pela manhã e à noite.