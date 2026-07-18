Reparação e Academia realizam Oyá das Letras

O Instituto Reparação, em parceria com a Academia de Letras da Bahia, realizará, entre os próximos dias 22 e 24 de julho, de quarta a sexta-feira da próxima semana, a 2ª edição do Oyá das Letras, dentro da programação do Julho das Pretas.

O evento é gratuito, aberto ao público e acontece na sede da Academia de Letras da Bahia, no Palacete Góes Calmon, no bairro de Nazaré, com apoio da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese).

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proposta é celebrar a produção intelectual de mulheres negras por meio de debates, lançamentos, sarau e homenagens a lideranças, reunindo ativistas antirracistas, pesquisadoras e pensadoras do tema.

Para Rita Lôbo, presidenta do Instituto Reparação, o encontro é “instrumento de preservação da memória e de enfrentamento ao racismo”, ajudando a fortalecer e compartilhar a percepção da força coletiva e individual das mulheres. "É uma forma de destacar a potência das escrevivências e do protagonismo feminino negro”, afirma Rita Lôbo.

Programação

Na estreia, dia 22, tem a mesa “Escrevivências: memória, identidade e resistência na literatura negra”. A seguir, o relançamento do livro *“Monstruosa”*, de Amanda Julieta: 12 contos protagonizados por lésbicas pretas.

No dia 23, a mesa “Literatura Negra em Movimento: Educação Antirracista, Representatividade e Novas Narrativas” discute circulação da escrita negra. À noite, o Sarau Oyá das Letras abre o microfone para poesias e performances.

Encerrando no dia 24, a mesa “Mulheres Negras na Literatura Contemporânea”. Também haverá a Mesa Especial “Da Independência da Bahia ao Julho das Pretas" e apresentação das “Caretas do Mingau” de Saubara.

“Oito pessoas morreram depois que aviões de combate israelenses atacaram uma concentração de civis na região do mercado de Al Balata, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza”

Creci-BA vai debater IA

O mercado imobiliário em Salvador ganha um impulso estratégico com o Seminário Imobiliário 2026, promovido pelo Creci-Bahia em agosto, no Senai Cimatec. Sob o tema A Era da Cointeligência, o evento destaca a urgência de integrar Inteligência Artificial e inovação tecnológica à prática dos corretores, visando ampliar competitividade e resultados. Mais que um encontro setorial, a iniciativa, que espera reunir mil participantes e diversos atores do ecossistema, propõe uma reflexão sobre a sinergia entre tecnologia e a potência humana na tomada de decisões. É um passo essencial para a modernização do setor.

POUCAS & BOAS