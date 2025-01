Resultado confirma escalada do turismo

- Foto: Ascom Porto Seguro

O destino Costa do Sauípe, no litoral norte, e outros integrantes da plataforma de entretenimento detentora dos equipamentos de lazer, em meio às belezas de um cenário único no mundo, amealharam uma receita de R$ 56 milhões na mais recente campanha “Black Friday”. O resultado ultrapassou, de sobeja, os 124% estabelecidos como meta para o período, superando os R$ 44 milhões de 2023.

A vitória obtida pelos investidores confirma a escalada da atividade turística da Bahia, campeã do Nordeste com grande distância de mais de o dobro de visitantes em relação a Pernambuco e Ceará, além de retomar a posição de um dos locais mais queridos do Brasil para quem quer se divertir e aproveitar belezas as mais diversas.

As redes sociais foram os meios preferenciais para captação de turistas, mas sem a oferta de ações como pacotes promocionais não seria alcançada a quebra do recorde.

– Trabalhamos com divulgação de promoções por períodos, democratizando o acesso e, ao mesmo tempo, controlando a distribuição para entender o comportamento de consumidores e ter estratégias mais assertivas para próximas campanhas, definindo melhores meses e públicos mais condizentes com cada cenário e investimentos – afirma Edson Cândido, diretor de Marketing e Vendas da Aviva, detentora de Costa do Sauípe.

Os “influenciadores digitais” marcaram presença com discursos de persuasão, a ponto de a companhia registrar R$ 10 milhões em vendas em só dia. Uma pequenina fração de 0,2% em relação ao montante da receita foi aprovada pelo Conselho de Administração, para distribuir com quatro instituições beneficentes, entre as quais as Aldeias Infantis SOS e o Instituto Imbassaí.

Agenda de Divaldo

A agenda de papel ainda tem seu espaço, especialmente se é possível adquirir um bom guia para beneficiar instituições divinais, como é o caso da Mansão do Caminho, organização espírita cujo principal líder é o articulista da editoria de Opinião de A TARDE, Divaldo Franco. O investimento de 50 reais será acumulado para benfeitorias da gigantesca obra social e religiosa. A agenda tem 160 páginas coloridas contendo frases e orações sobre amor, paz e união, em volume produzido em capa dura e acabamento refinado. Pode ser comprada nas versões azul ou bordô, por meio do site https://www.livrarialeal.com.br, ou na livraria física da própria instituição.