Rita da Barquinha samba no Conde

Dona Rita da Barquinha - Foto: Divulgação

Dona Rita da Barquinha, da localidade de Bom Jesus dos Pobres, município de Saubara, é uma das mestras de Cultura Popular confirmadas para participar do Festival SiribAção, programado para o período entre 1 e 12 de abril, no Conde, Litoral Norte.

Reconhecida pela habilidade no samba de roda, Rita é uma das referências da arte reconhecida pela ONU como patrimônio cultural da humanidade desde 2005.

Nascida e criada na belíssima Bom Jesus dos Pobres, fração preciosa com potencial turístico e cultural pronto para ser atualizada, Rita vai sambar em meio a mestres e mestras, educadoras e educadores convidadas para o festival.

O acréscimo da “barquinha” ao nome de batismo veio quando, ainda menina, Rita carregou uma réplica da pequena embarcação em meio a um cortejo dançante à beira-mar, junto a um cordão de pescadores e marisqueiras.

– Eu não tive trabalho em aprender a equilibrar. A gente já carregava lata d’água na cabeça, lenha que ia pegar no mato, cesta com mariscos, em comparação a isso carregar a barquinha é fácil – relembra Dona Rita.

Além de samba de roda, estão previstas oficinas de capoeira, maculelê, puxada de rede, reisado, entre as manifestações culturais tidas como tradicionais.

Pelo viés pós-moderno, o festival terá música percussiva, hip hop, dança afro, e capacitações visando descobrir talentos em contação de histórias, criação de bonecas, amarração de turbantes e muito mais.

As atividades estão distribuídas pelas comunidades de Pimenteira, Sítio do Conde, Buri, Cobó, Ilha da Ostra, Cruz da Mata, Celso, Vila Monte, Pôr do Sol, Casinhas e a espetacular Siribinha, com muita ação (SiribAção).

“O ataque deliberado a um hospital que presta serviços de saúde a civis em Gaza constitui parte da política de Israel que visa tornar Gaza inabitável e deslocar à força o povo palestino”

Ministério das Relações Exteriores da Turquia, em nota, após Israel explodir o único hospital especializado no combate ao câncer na Faixa de Gaza – o Hospital da Amizade Turco-Palestina

IGHB celebra Salvador

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) vai cantar parabéns pelos 476 anos de Salvador com uma programação especial, divulgada com esmero pelo poeta, jornalista e professor Florisvaldo Mattos. Será a primeira edição do ano do projeto “Aprendendo e ensinando no café”, com a palestra “Salvador: degradação e ações para que a cidade retorne a sua melhor forma”, tema para os arrazoados do arquiteto e professor Francisco Soares Senna, no dia 26 de março. A ementa prevê a explanação de um retrospecto de aspectos confiáveis, capazes de dar conta de uma breve, mas segura, narrativa da história da primeira capital.

POUCAS & BOAS

Comemorado mundialmente neste sábado, o Dia da Água será festejado pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Barreiras, a partir das 9h. Na oportunidade será entregue para a Comunidade de Barrocão de Cima, a 140ª nascente recuperada pelo Projeto Nascentes do Oeste. A nascente recuperada nesta etapa beneficiará diretamente 85 moradores da comunidade, fortalecendo a segurança hídrica dos habitantes. Criado em 2016, o projeto já foi premiado pela Agência Nacional de Águas (ANA).

O auditório do Teatro Afrânio Peixoto, no centro histórico de Lençóis, recebe hoje o festival de Chorinho Chorões da Chapada, com apresentações de músicas inéditas. O espetáculo é resultado do projeto homônimo, que incentiva a produção deste gênero musical na região. Com início às 20h, a primeira edição do festival terá a flautista Elisa Goritzk e o grupo Choro Labuta, de Lençóis, que vai executar as músicas de compositores locais.

Em Itaberaba ainda repercute a inauguração da primeira cozinha solidária do município através da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN/MDS). Para assegurar alimentação gratuita e de qualidade para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, a iniciativa também faz parte do Programa Bahia Sem Fome e conta com a parceria da Prefeitura local, por meio da Secretaria de Ação Social.