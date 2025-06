Roça do Rei atrai cobiça em Brumado

Sociedade Floresta Sagrada do Alto de Xangô - Foto: Divulgação | DPU

Assim como ocorreu recentemente em Salvador – e não foi a primeira vez -, territórios sagrados destinados às roças dos encantados do candomblé correm risco, tendo como novo caso emblemático no interior do Estado, a Sociedade Floresta Sagrada de Xangô, orixá adorado como um "rei" por suas filhas e filhos.

A lei dos brancos colide frontalmente com a divinal, pois as roças são plantadas conforme determina o ifá – orixá consultado pelo babalorixá ou iyalorixá, respectivamente pai ou mãe de santo: diante de uma determinação superior pela liturgia da religião, os cartórios sequer são consultados.

No episódio da propriedade de Xangô, a querela foi parar na 1ª. Vara da Subseção da Justiça Federal em Vitória da Conquista, onde o magistrado João Batista conduziu audiência de mediação no âmbito de ação coletiva proposta pela Defensoria Pública da União.

A ação no âmbito do Judiciário dos mortais tornou-se emergencial por conta do iminente conflito.

O juiz João Batista, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e doutor em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), ele próprio esteve na área do terreiro a fim de proceder uma inspeção nos 16 hectares.

O cartel de sentenças exaradas pelo magistrado toma como pressuposto o cuidado com as formações culturais e religiosas presentes no “Brasil profundo”, conceito legado por Darcy Ribeiro.

Entre os vereditos possivelmente contrários a interesses maiores de especialistas em ocupação de terras e investidores bem relacionados, destacam-se a condenação na exploração de amianto, a regularização de áreas quilombolas, ou a reintegração de terras de reserva Pataxõ Hã-hã-hãe na localidade de Ribeirão do Largo.

Escândalo a vista

Se a temperatura já andava alta na Subseção Judiciária de Eunápolis, agora é a vez da pressão subir. A Tarde recebeu denúncia de que até procurações falsificadas tem sido usadas em processos milionários. E como a verba tem origem no antigo FUNDEF, a Polícia Federal deverá entrar em campo para apurar crime de falsidade.

“Conto Aqui, Conto Ali”

Seguem abertas até o dia 22 as inscrições para participar do projeto “Conto Aqui, Conto Ali”, uma convocatória pública para seleção de três livros infantis de autoras e autores de Salvador – pessoas nascidas e residentes na capital baiana. Os livros servirão de base para criações e apresentações cênicas em formato de contações de histórias performáticas. A iniciativa visa viabilizar o acesso dos bens culturais, não apenas da literatura, para a infância do território do município conhecido por “Cidade Baixa”, incluindo bairros populosos, da Calçada ao Bonfim seguindo até Paripe e Periperi, entre outras localidades.

POUCAS & BOAS

Da rede municipal de ensino de Barreiras, as escolas Alberto Amorim e Presidente Médici farão hoje a grande final da gincana dos Jogos Estudantis (Jeb 2025) no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha. A competição foi aberta em abril deste ano com a participação de 32 escolas da sede e da zona rural e mais de 4 mil estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. As provas fixas incluem Baleado, Pula Corda, Peteca, Frisbee, Slackline e Cabo de Guerra, além de três provas surpresa. Com início às 8h, os jogos acontecem com envolvimento direto das secretarias de Educação e Esportes do município.

A Academia de Letras da Bahia (ALB) realiza hoje o evento virtual ‘Ciclo África / Brasil: Literatura (s) e diversidade linguística’, a partir das 13h com acesso pelo YouTube da entidade - www.youtube.com/academiadeletrasdabahia. O encontro será mediado pelo presidente da instituição, Aleilton Fonseca, e tem como convidados Maria Helena dos Santos Miguel, de Angola; Odete Costa Semedo, de Guiné-Bissau e Nataniel Ngomane, de Moçambique.

A Arena Zé Cachoeira, em Itabuna, passa por uma recomposição com plantio de 60 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, substituindo as dez árvores exóticas que foram subtraídas após estudo técnico. Autorizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Seagrima), o projeto é executado pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município do sul baiano, com espécies como ipê amarelo e jacarandá.