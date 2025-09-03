Rômulo e Remo em Camaçari

Vista aérea de Camaçari - Foto: José Carlos Almeida

O cenário político de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, favorece, em pleno didatismo, a compreensão da importância das alianças visando a aceitação de parceiros – ou contendores – nos “jogos de poder”.

A quebra de acordos é avaliada nos bastidores como um sinalizador inequívoco de instabilidade, como afirmam eleitoras e eleitores camaçarienses, ao avaliarem a conduta de Flávio Matos.

Os planos do profissional da política podem parar na dimensão das ideias se ficar confirmado o rompimento de promessas de lealdade mútua entre Flávio e seu guia na trilha da política, Elinaldo Araújo.

O estranhamento de adeptos de um e outro grupo político tem respaldo na construção de uma imagem de Flávio Matos “como homem sem palavra, alguém que morde a mão que o alimentou”.

O modus operandi pode revelar inépcia ou falta de traquejo, sabendo-se o quanto o ambiente das reuniões de gabinete ou outros locais legitimam combinações a serem cumpridas pelos contratantes.

O contexto remete ao mito criador de Roma, onde os irmãos Rômulo e Remo, amamentados pela “Loba”, entram em conflito, prevalecendo a vontade de Rômulo ao eliminar Remo e derivar seu nome à Cidade Eterna.

Cartilha antigolpe da OAB

A OAB Bahia lançou uma nova cartilha digital para ajudar a população a identificar e evitar o chamado “golpe do falso advogado”, que vem crescendo de forma alarmante no País. Desenvolvido pela Comissão de Tecnologia e Informação, o material está disponível no link: abre.ai/cartilhaoab.

X Congresso da Ufba

A pluralidade e o acolhimento marcaram a abertura do X Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade Federal da Bahia (Ufba), coordenado pelo reitor Paulo César Miguez. Representações e personalidades negras reforçaram o mosaico multicultural do evento, ocupando espaços antes restritos da reitoria.

Carlos Sampaio, doutor do “Advocacia Negra” e coordenador de Direitos Humanos do Instituto Reparação, destacou que o Congresso inspira a refletir sobre os desafios do presente e as possibilidades de um futuro sustentável, valorizando pesquisas de pesquisadoras e pesquisadores negros da Ufba.

POUCAS & BOAS

A 3ª edição da campanha ‘Cadê Minha Boneca Preta?’ será lançada hoje na Biblioteca Juracy Magalhães Jr., em Itaparica, como parte do projeto que arrecada as doações até 27 de novembro. Depois disso, as bonecas serão distribuídas às crianças em uma programação cultural com atividades artísticas e de valorização das identidades negras. O projeto já distribuiu mais de mil bonecas nas primeiras edições e busca ampliar o seu impacto e o número de doações. A campanha é uma realização da Secretaria de Cultura da Bahia através da Fundação Pedro Calmon (FPC), com execução das Bibliotecas Públicas do Estado.

Em Itabuna foi lançado, ontem, com o tema ‘Sonhos’, o primeiro episódio da minissérie documental ‘Nossos Olhares’, como parte de um projeto do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social de Nova Ferradas (CRAS II). O trabalho é resultado de um projeto desenvolvido no local e foi concebido através da escuta com os adolescentes e idosos que frequentam o CRAS.

Um guia de Emergência em Incêndios Florestais foi lançado, esta semana, pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com colaboração da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA). Com orientações práticas para agir com responsabilidade e segurança no período de seca na região oeste da Bahia, entre os principais tópicos o guia destaca o perigo dos incêndios florestais e seus reflexos para a natureza.