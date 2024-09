Sábado tem marcha em Salvador para legalizar a maconha

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Adeptos de fitoterápicos derivados da planta Cannabis Sativa programaram para o próximo sábado uma manifestação com saída da Praça Castro Alves, rumo ao Santo Antônio Além do Carmo.

Com início da concentração prevista para 13 horas, os ativistas estabeleceram como principal objetivo do ato público chamar a atenção da sociedade baiana para a luta por “Descriminalizar, Cuidar e Reparar!”.

Os manifestantes divulgaram uma carta aberta, detalhando as razões para reivindicar a legalização de todos os psicoativos, cuidado integral de usuários e reparação das injustiças históricas ao considerarem a política “war on drugs” (guerra às drogas) como pretexto para violência praticada contra negros, indígenas, dissidentes e periféricos.

Segundo os representantes de coletivos antiproibicionistas de Salvador e outros municípios baianos, a criminalização viola o artigo 5º. da Constituição Federal, o qual garante direitos e liberdades aos cidadãos.

"Pesquisas indicam que mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras já usaram alguma substância ilícita, evidenciando que não podemos tratar o uso de drogas feitas ilegais como caso de polícia”, informam os ativistas, por meio do documento distribuído pela internet no "insta" do movimento: @marchadamaconhassa

Os ativistas lembram o fato de o Supremo Tribunal Federal ter descriminalizado o porte para uso pessoal de cannabis, fixando a quantidade de 40 gramas a fim de diferenciar usuários e traficantes.

No entanto, é preciso avançar para regulamentar o acesso seguro e responsável ao vegetal, bem como criar condições para evitar a perseguição dos habitantes das periferias.

Ellas Festival Náutico



Inúmeras modalidades aquáticas estão definidas na programação do Ellas Festival Náutico Outubro Rosa, em fase final de planejamento, com o acréscimo de contribuir para a prevenção do câncer de mama. Programado para 20 de outubro, na Marina da Penha, na Ribeira, o festival foi anunciado com necessária antecedência a fim de viabilizar a presença do maior número de desportistas marinhos. O festival será também um momento de aquisição de conhecimento sobre os esportes aquáticos, além de palestras, depoimentos e ações interativas sobre a importância do Oceano Atlântico na estruturação da vida do soteropolitano.