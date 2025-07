Sábado tem palestra de dra. Lívia no Museu

A professora doutora promotora de justiça Lívia Sant'Anna - Foto: Divulgação | TRT4

A Sociedade Amigos da Cultura Afro-Brasileira (Amafro) retoma no sábado, dia 28, às 16 horas, a série de palestras, dentro da programação Porto dos Saberes.

A quarta de uma série de dez conferências, programada para o Museu da Cultura Afro-Brasileira ficará por conta do conhecimento, por todas e todos admirado, da professora doutora promotora de justiça Lívia Sant'Anna.

Doutora Lívia vai falar sobre “interseccionalidade como ferramenta jurídica”, algo próximo da ideia de um “mix” multidisciplinar capaz de contribuir para a qualidade do debate nas cortes.

São 20 vagas pretas em www.museuafrobrasileiro.com.br, para quem queira chegar na palestra, necessariamente presencial, bastando respeitar o combinado para começar às 16 horas na Rua das Vassouras número 25.

Quem ficou muito a fim de ir, recomenda-se não demorar porque dra. Lívia é referência de ativista preta no combate às desigualdades, trabalhando incessantemente, como neste sábado, pela causa abolicionista.

O projeto “Porto dos Saberes”, oferece visitas guiadas gratuitas a grupos de instituições públicas de ensino, órgãos do terceiro setor e iniciativas sociais prestadoras de serviços gratuitos.

O objetivo é o de desenvolver na cidadã e no cidadão o gosto por adquirir conhecimento e acessar culturas distintas por meio das visitas aos museus da Bahia.

A ação integra um conjunto de estratégias que visam fortalecer o protagonismo negro na produção de saberes jurídicos e culturais. Além das palestras, a Amafro tem articulado parcerias com universidades e instituições de justiça para ampliar o acesso à formação antirracista e à cidadania crítica.

“Se há obrigação de todos para combater o conteúdo ilícito, então corremos o risco de ver temerárias ações de investigação atingirem jornalistas e professores”

Edson Fachin, ministro do STF, durante o seu voto sobre a responsabilidade civil das plataformas de tecnologia sobre conteúdos postados por seus usuários, que voltou a ser apreciada pela corte ontem

Formação no Senac

Quem quer aprender a trabalhar como cozinheiro, auxiliar de cozinha, garçonete ou garçom tem boa chance nos restaurantes-escola do Senac. Os cursos têm carga mínima de 360 horas, unindo teoria e prática. As inscrições estão abertas nas unidades do Senac no Pelourinho e na Casa do Comércio, em Salvador. No Pelô, o restaurante funciona no antigo espaço da capoeira de Mestre Pastinha, perto da Igreja do Rosário dos Pretos. O da Casa do Comércio fica no prédio da Av. Tancredo Neves. Inscrições também pelo site www.ba.senac.br/cursos. É necessário ter 18 anos e ensino fundamental completo.

POUCAS & BOAS

O Vazio Sanitário da Soja na Bahia começa hoje, seguindo portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária. A medida é estratégica para controle da ferrugem asiática, doença causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi. Se não cuidada, a doença pode prejudicar severamente a produtividade da cultura, que ocupou 2.135.000 hectares na safra 2024/25 no estado, produzindo 8.710.800 toneladas. Para reforçar o controle fitossanitário, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) instituiu o Programa Estadual de Prevenção e Controle de Pragas para a cultura da soja, com normas sobre o cadastro obrigatório das propriedades, dentre outras medidas.

Em Alagoinhas começa hoje o projeto ‘Aprendeaê nas Férias’, que fornecerá apoio escolar para estudantes do 2º ao 5º ano com uma abordagem diferenciada e lúdica, reforçando os conteúdos da Língua Portuguesa e Matemática. Nos turnos matutino e vespertino os encontros serão realizados no Cetep, visando melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento acadêmico no segundo semestre letivo. A organização é da Secretaria de Educação, com encerramento dia 04 de julho.

O trabalho realizado na Vila do Aconchego, que acolheu crianças entre um mês e 12 anos durante os festejos juninos de Alagoinhas, contribuiu para a geração de renda de 21 famílias e ainda repercute na cidade. O projeto de acolhimento a filhos de ambulantes funcionou de 21 a 23 de junho, próximo do circuito oficial da festa de São João. Organizado pela prefeitura, a iniciativa contou com envolvimento de 76 profissionais.