Salvador prepara Dia do Candomblé | A TARDE

O Instituto Reparação, voltado para reduzir o impacto de desigualdades sociais, vai participar, pelo segundo ano seguido, da organização, em Salvador, do Dia Nacional das Tradições Africanas e Nações do Candomblé.

O ato programado para o dia 20 de março tem o objetivo de ampliar a articulação entre os diversos povos representados na capital baiana desde as diásporas.

Além da dimensão política, considerando o processo de opressão ainda em curso, devido à exclusão social dos descendentes habitantes de comunidades periféricas, o ato tem aspectos religiosos e cívicos.

O Instituto Reparação vai promover o encontro de lideranças das diversas nações originárias da África em sociedade com o Conselho Interreligioso da Bahia e a Universidade Federal da Bahia (Ufba).

- O Dia é uma conquista do povo de santo, que salvou e salva vidas, através das rezas, banhos, chás, cuidado com o corpo e o espírito, desde as épocas em que não havia serviços de saúde pública”, afirmou o coordenador do Instituto Reparação, sociólogo Ailton Ferreira.

Segundo Ailton Ferreira, “os terreiros salvaram vidas e preservaram a natureza", destacando o fato de não haver possibilidade de culto aos encantados sem as folhas das árvores utilizadas em banhos e chás.

O ato unindo as lideranças religiosas terá lugar no salão nobre da Reitoria da Ufba, formato seminário, com a particiçação das nações Ketu, Angola, jeje mahim, ijexá e dos centros de umbanda e caboclos.

Uma reunião preparatória já foi realizada entre o magnífico reitor da Ufba, professor Paulo Miguez, o coordenador do Reparação, Ailton Ferreira e o coordenador do Conselho Interreligioso da Bahia, professor Elias Conceição.

Flimina celebra as mulheres

A Festa das Mulheres na Literatura (Flimina) destaca o progatonismo feminino no debate de temas atuais, nos próximos dias 8 – Dia Internacional da Mulher -, sexta-feira, e sábado. A festa vai destacar também a produção de conteúdo digital, priorizando a mulher na literatura como autora, professora, pesquisadora, leitora, influenciadora e outros novos perfis surgidos com o avanço das tecnologias. Entre as destaques, está a atriz e escritora Elisa Lucinda, finalista do Prêmio Jabuti, com o romance “Quem me leva para passear”, pela editora Malê, além de ter se tornado muito conhecido por integrar o elenco da novela “Vai na fé”.