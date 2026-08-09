Salvador será sede de congressos nacionais

Salvador se consolidará como o epicentro do debate oncológico nacional ao sediar, entre os dias 12 e 15 deste mês, dois dos mais relevantes encontros da área de saúde: o 35º Congresso Brasileirode Patologia e o 28º Congresso Brasileiro de Citopatologia.

A patologia, ciência dedicada ao estudo detalhado das causas emecanismos das doenças esuas manifestações clínicas, somada à citopatologia, que analisa enfermidades através das células, formam o núcleo científico desses encontros.

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O evento configura-se como uma oportunidade singular para o aperfeiçoamento profissional de especialistas nacionais e internacionais, fomentando a produção e difusão de conhecimento sobre o diagnóstico do câncer. A capital baiana receberá um público qualificado –pesquisadores, médicos, professores e profissionais de saúde –, engajado em debater avanços científicos, superar desafios estruturais do setor e explorar o uso de novas tecnologias.

A programação é robusta e de alta relevância, abrangendo temas críticos como os obstáculos para o diagnóstico precoce do câncer na Bahia e no Brasil, o déficit de especialistas no mercado e a transformação provocada pela inteligência artificial e pela patologia digital na rotina laboratorial. Além disso, serão discutidas novas diretrizes para o rastreamento do câncer do colo do útero e pesquisas inéditas sobre as neoplasias que mais impactam a população brasileira.

Com a realização simultânea destes dois congressos, Salvador reafirma sua histórica vocação parao cuidado e prevenção –verificada desde a fundação da cidade, em1549 –,consolidando-se agora como um centro de debates estratégicos indispensáveis para o enfrentamento do câncer no País.

Modalab Cidade Baixa

Seguem abertas as inscrições para oficinas, workshops e laboratórios gratuitos da terceira edição do Modalab Cidade Baixa –Polo Criativo de Moda, Figurino e Inovação, no Centro Cultural Sesi Casa Branca. Interessadospodemse inscrever pelo Sympla, através dos links na bio dos perfis @sesicasabranca e @milproducoesartisticas.

Aprogramação inclui workshop de ‘Fashion Mobile’ (13/08), precificação (20/08), maquiagem editorial (27/08), além de laboratórios, emsetembro. O encerramento serános dias 26 e 27 de setembro, com feira criativa, desfiles e performances. O projeto é realizado pelo Sesi Cultura.

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