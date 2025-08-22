“Samba e Alegria” estreia no Ceasinha

Mercado do Rio Vermelho - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Mercado do Rio Vermelho passa a sediar no próximo domingo, uma programação com boas chances de permanecer para a chegada da Alta Estação: “Samba e Alegria na Ceasinha”.

A estreia da apresentação de roda de samba, uma das manifestações culturais mais relevantes para a baianidade, está confirmada para as 13 horas, na Praça de Alimentação.

Sem cobrança de “couvert”, a programação tem como principal protagonista o sambista conhecido por “Laio”, já confirmado também para o ultimo domingo do mês, no dia 31.

A expectativa é a de ampliar a clientela na Ceasinha, já qualificada com a diversidade de sabores oferecidos, destacando-se a culinária de origens as mais variadas.

– A Ceasinha segue sendo um grande palco de promoção da cultura baiana e brasileira – afirma o gestor máximo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.

Para Angelo Almeida, “a roda de samba ocorre em espaço seguro, confortável e com variedade de produtos de diversos segmentos e isso é um motivo para celebrar”.

Missão dada – O secretário acredita cumprir a missão, “confiada pelo governador Jerônimo Rodrigues, ao atrair mais pessoas e movimento para o mercado”, administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O tradicional Mercado do Rio Vermelho reúne 42 pontos comerciais, com uma variedade de produtos, de comidas feitas na hora até as congeladas, revelando influências não só da arte culinária afro-baiana, mas também sul-coreana, japonesa e alemã.

O remédio é desacelerar?

A leitura do “Manual de desinstrução para tempos de incertezas”, de Alessandro Marimpietri, convida a refletir sobre a adesão ilimitada pela busca da prosperidade inalcançável. O lançamento está previsto para o dia 13 de setembro, um sábado, às 16 horas, na Livraria LDM do Vitória Boulevard, misturando-se as dedicatórias e autógrafos às ideias do bate-papo de dois psicólogos, o autor, e o convidado Alexandre Coimbra.

– O livro trata da vida da gente nesse tempo contemporâneo camaleônico, mutante e ultraveloz – afirma Alessandro Marimpietri.

POUCAS & BOAS

Membro da Academia Barreirense de Letras (ABL), a escritora Antônia Prado lança hoje o livro ‘Vem comigo que eu te conto’, produzido em coautoria com estudantes do ensino fundamental de Cristópolis. Autora de ‘À tona, páginas de areia’, ela tem participação em diferentes obras literárias coletivas. O lançamento acontece no Centro Cultural da cidade, dentro da programação da Festa Literária Caminhos do Oeste (Flico). Com festival de talentos, rodas de Reisado e Congados, o evento reúne artistas de variadas expressões culturais e será encerrado com shows.

No Colégio Estadual de Tempo Integral de Seabra acontece hoje o encerramento da Caravana de Direitos Humanos na cidade. Dentro da rota da Chapada Diamantina, esta etapa começou em Bonito e também irá para Palmeiras, dias 25 e 26 de agosto. A programação tem atividades formativas e culturais, além de oportunidade de acesso e a garantia de direitos fundamentais, como a emissão de documentação civil, benefícios socioassistenciais e Sistema de Justiça.

Em Teixeira de Freitas hoje é dia de Feira da Agricultura Familiar, com início às 7h, na Travessa Quinze de Novembro, (no Centro). O evento é organizado pela equipe da Secretaria municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e além de hortifrutigranjeiros, oferece também produtos típicos da região e produção artesanal. Ainda em Teixeira, o projeto Dança Comigo agita a Casa da Cultura a partir das 18h. Hoje em ritmo de Axé, é gratuito com promoção da Secretaria de Promoção Social e Cultura.