Samba para crianças completa quatro anos

Grupo de Samba - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

"Sambista se faz na escolinha". Este bem poderia ser o lema da Escola de Samba Mirim Estrela do Samba, a primeira de Salvador com este objetivo formador, prestes a completar quatro anos.

A comemoração será com o lançamento do primeiro carro alegórico, o “Abre Alas”, trazendo a invenção de um “barco elétrico”, em fase de desenvolvimento.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A estreia está prevista para o dia 14 de dezembro, às 11h, em missa encomendada desde já na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho.

A celebração do padre Lázaro Silva Muniz vai servir de “batizado” para o “Abre Alas”, com a presença ilustre de um dos fundadores da escolinha de samba, Clarindo Silva, resistência viva do Pelourinho.

“Na ocasião, está previsto o lançamento do primeiro samba enredo infantil, defendido por uma criança, em inusitado resgate do gênero musical outrora largamente disseminado em Salvador”, afirma a professora Rosa Demétria, gestora da Escola Estrela do Samba, sediada na localidade do Curralinho.

Será a “exaltação aos tartumitos”, com a história de cinco tartarugas “inteligentes”, em narrativa transposta das histórias infantis para o samba, apresentando um pouco de cada personagem e uma interpretação de seu perfil.

Rosa Demétria e grande parte dos soteropolitanos vivem a expectativa do Carnaval 2026, tendo o samba como tema principal, em oportunidade de recuperar a memória de escolas campeãs nos anos 1970.

A educadora lembra Filhos do Tororó, Juventude do Garcia, Diplomatas de Amaralina, Ritmos da Liberdade e Calouros da Barra, citando Ederaldo Gentil, Valmir Lima, Nelson Rufino, Batatinha, Riachão, Tião Motorista e Panela.

Estamos à beira de uma catástrofe alimentar totalmente evitável que ameaça causar uma fome generalizada em vários países (...) Não agir agora apenas agravará a instabilidade Cindy McCain - diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU

Festival une ciência e cultura

O festival científico-cultural Mínimos Óbvios, organizado pelo ATeliê Voador, será de 26 a 28 deste mês na Casa Rosa, com o tema Histórias Dissidentes: Arquivar, Amar, Inventar. O evento busca estimular o pensamento crítico e interseccional sobre arte, gênero e dissidência, explorando a política do íntimo, identidades múltiplas e estratégias de resistência da cena queer contemporânea. A programação reúne palestras, mesas performativas e encontros artísticos. A participação é gratuita e tem detalhes disponíveis no perfil @atelievoadorteatro. O projeto conta com parceria do Núcleo de Cultura e Sexualidade da Ufba e apoio da Capes, via Edital Paep.

POUCAS & BOAS

Com o tema Reimaginar o passado, refundar o futuro: arte, cultura e reexistências no Oeste da Bahia, termina, hoje, no Campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), em Barreiras, a celebração do Novembro Negro. Aberta, ontem, a programação também comemora os cinco anos de criação do grupo de pesquisa Reexistências Afrodiaspóricas, vinculado ao Centro das Humanidades (Cehu). O evento conta com a exposição fotográfica Améfricas: Dengos para o Bem Viver.

No Museu Casa do Sertão, da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), tem abertura, hoje, a exposição A Cultura do Vaqueiro no Portal do Sertão. A curadoria é coletiva e reúne trabalhos dos fotógrafos Antônio Neto, Carlos Gomes e Gutemberg Suzarte, com registros do cotidiano dos vaqueiros contemporâneos. O trabalho remete aos primórdios de Feira de Santana, que cresceu no entorno das feiras de gado que originaram o povoado. Com acesso gratuito, a exposição pode ser visitada até 30 de novembro.

Em Serra Grande, distrito turístico de Uruçuca, começa, hoje, o 3º Festival Perforfeminas. A partir das 18h o espaço Flores Astrais tem exibição da videoperformance Perder el Origen, da artista chilena Paula Coñoepan, seguida da fala das curadoras anfitriãs e demais apresentações artísticas. Inspirado no tema Afropindorâmicas, o evento terminará dia 23/11, ocupando diversos espaços da localidade, como o Centro Cultural Casa Serpente, Casa Cais, Feirinha Saberes e Sabores e a Feira de Produtores na Represa.