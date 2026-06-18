São João da cidadania tem Direitos Humanos

Direitos Humanos deixam de ser um conceito distante da realidade das pessoas, e passam a existir, neste mês de festas e cidadania, no cotidiano de cinco municípios baianos de São João mais animado.

É o Plantão Integrado dos Direitos Humanos, presente de 19 a 24 em Amargosa e Santo Antônio de Jesus; 20 a 23 em Camaçari; 20 a 24 em Castro Alves; e 20 a 25 de junho, em Cachoeira.

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O trabalho tem proposta de prevenção da violência com orientação na defesa de crianças e adolescentes; pessoas com deficiência; população LGBTQIAPN+; pessoas idosas; trabalhadoras e trabalhadores em geral.

O serviço vai funcionar com postos fixos de atendimento, equipes de acolhimento, busca ativa e articulação da rede de proteção.

– Levar a pauta dos direitos humanos para as festas populares significa reconhecer que esses espaços também são territórios de cidadania, convivência e garantia de direitos – afirma a superintendente de Apoio e Defesa aos Direitos Humanos, Trícia Calmon.

Segundo Trícia Calmon, o plantão integrado “nasce dessa compreensão de que celebrar e proteger precisam caminhar juntos”, incentivando a ampliação da consciência cidadã de baianas e baianos.

Nosso objetivo, acrescentou a superintendente, é o de fazer com que a proteção de direitos não aconteça apenas durante os dias da celebração, mas se torne uma prática permanente nos territórios, depois de decorridos os festejos.

As ações serão realizadas em associação da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com diversas outras instituições no âmbito do governo do estado, secretarias municipais e do sistema de justiça, integrando o programa Direitos Humanos em Festas Populares.

ABRE ASPAS

“O Brasil se tornou um país um pouco complicado, não é? Politicamente”

Trump, presidente dos EUA

“Ele tem [Trump] direito de ter suas preferências (...) Agora, não se meta nas eleições do Brasil”

Lula, presidente, em resposta ao norte-americano

TJBA no sul do Estado

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) transferirá provisoriamente sua sede para Ilhéus e Itabuna entre 22 e 24 de julho. A medida integra a segunda etapa do projeto “Justiça em território”, instituído pelo decreto 568 sob a gestão do presidente José Rotondano. Com estrutura montada na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), a iniciativa foca na interiorização do Judiciário e promove, além do deslocamento da Presidência, sessões de julgamento descentralizadas e oferta de serviços gratuitos de cidadania à população. A programação inclui debates sobre os desafios contemporâneos da corte e ações de acolhimento social.

POUCAS & BOAS

O concerto Música de Cinema movimenta hoje o Teatro do Sesc Centro, em Feira de Santana, com a apresentação da Camerata da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Com início às 19h, o evento deve despertar o sentimento de nostalgia entre o público, considerando que está pautado em um repertório variado, com trilhas sonoras de filmes famosos da cinematografia internacional como The Avengers, Toy Story e Moana.

Em Alagoinhas um encontro realizado ontem buscou fortalecer o processo de escuta pela gestão pública, visando aproximar a máquina administrativa das necessidades da população, movimentando o auditório do CMAC, no Shopping Laguna. Organizado pela Ouvidoria Geral, o evento focou no aumento da produtividade e na garantia de respostas à comunidade dentro dos prazos legais, com o objetivo de impactar diretamente na qualidade dos serviços urbanos e no atendimento aos cidadãos.