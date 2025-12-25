Selo incentiva defesa de direitos humanos

Câmara Municipal de Salvador - Foto: Reginaldo Ipê / CMS

O Ano Novo chega com uma excelente oportunidade para empresas fortalecerem suas imagens diante de seus públicos, ao buscarem conquistar o Selo Bruno e Yan de Direitos Humanos, conforme projeto de lei municipal.

O regulamento detalhado está em elaboração, mas já são conhecidos os critérios para outorga da honraria, por meio de ações de promoção da dignidade humana, inclusão social e práticas responsáveis de trato da cidadania.

Os nomes referidos no Selo dizem respeito a dois homens pretos assassinados em abril de 2021, depois de tentarem furtar um quilo e meio de carne bovina de um supermercado do bairro de Amaralina.

A legislação proposta institui a Política Municipal de Direitos Humanos, Promoção da Diversidade e do Desenvolvimento Sustentável do Município de Salvador, como forma de tornar oficial a demanda por redução de desigualdades.

- A proposta é trazer o setor privado à responsabilidade e à ética. Quem lucra na cidade tem compromisso com a vida das pessoas”, afirma a proponente do Selo Bruno e Yan, a vereadora Marta Rodrigues.

O PL tramitou durante longos três anos e foi finalmente aprovado, na íntegra, pela Câmara Municipal de Salvador, representando um significativo avanço na luta em defesa dos direitos humanos.

O Selo oferece uma recompensa para os empresários dispostos a contribuir para o melhor convívio, restando ainda a adequação nos casos de ajuste de condutas.

Também serão incentivadas as empresas na capacitação de colaboradores e profissionais de segurança; revisão de protocolos de abordagem; implantação de canais de denúncia acessíveis e adoção de ações preventivas.

Padre reanima paróquias

Duas comunidades do Recôncavo baiano vivem um Natal marcado pela renovação da vida religiosa com a atuação do padre - e museólogo - Adeílson Pugas Milhazes.

Em Santiago do Iguape, distrito de Cachoeira, fiéis destacam o fortalecimento pastoral desde 2022, com a retomada de festas tradicionais e ações de preservação do patrimônio histórico local.

Já em São José de Itaporã, em Muritiba, cresce a expectativa pela chegada do sacerdote, que pretende levar a experiência adquirida e incentivar manifestações religiosas, culturais e comunitárias após a virada do ano.

POUCAS & BOAS

Duas mil mudas de árvores nativas do Cerrado foram doadas pelo Conjunto Penal de Barreiras (CPB) para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, como resultado das ações dos internos em 2025. A iniciativa faz parte do projeto Semeando Liberdade do CPB, com práticas agrícolas orgânicas e foco na ressocialização, qualificação profissional e preservação ambiental. Do mesmo projeto, durante este ano foram doadas cerca de 15 toneladas de hortaliças a instituições cadastradas no programa Bahia Sem Fome na cidade.

Membros do Comitê Municipal de Monitoramento e Avaliação das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena foram empossados em Itabuna, pela Secretaria Municipal da Educação. O comitê é integrado por 36 instituições e entidades dos vários segmentos. Dentre outras atribuições dos membros, estão a avaliação e construção de políticas educacionais antirracistas e a revisão curricular, bem como acompanhar, avaliar e monitorar a formação de profissionais da educação.

Em Luís Eduardo Magalhães será encerrada hoje a programação do Natal LEM deste ano com abertura do espaço na praça dos Três Poderes às 18h. Às 19h30 começa o Louvor e Adoração com o grupo gospel ADS e às 21h será a vez da Banda Genesis animar as famílias e grupos de amigos. Na cidade o Natal LEM foi inaugurado dia 15 de dezembro e desde então tem proporcionado momentos de emoção com arte e cultura.