“Semana” movimenta tribunal tricampeão

- Foto: Divulgação

Produzir o equivalente a um mês em cinco dias, a fim de alcançar a meta de ultrapassar o volume processual deste ano, é a finalidade da nova Semana de Sentenças e Baixas Processuais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

O esforço corresponde a solicitação da presidenta da corte mais antiga das Américas, Cynthia Maria Pina Resende, ao liderar o “exército” de 630 unidades, 705 magistrados e 7.681 servidores engajados na operação especial.

A corte baiana foi promovida de médio para grande porte, pelo Conselho Nacional de Justiça, melhorando a imagem do tribunal tricampeão brasileiro 2021/2022/2023 em transparência, ao cumprir as metas de publicação de dados confiáveis.

O objetivo, anunciado pelo diretor de Planejamento Estratégico, Alexsandro Silva, representa 50 mil baixas processuais e outros 50 mil de sentenças, nos cinco dias de trabalho em mutirão, de 17 a 21 de junho, segunda a sexta-feira.

- Nosso volume de novos processos chega a 2 milhões ao ano, a meta é baixar mais processos do que entra, alcançando algo em torno de 2 milhões e 150 mil até dezembro”, afirmou Alexsandro Silva, um dos responsáveis por planejar e monitorar o trabalho.

Os meses de junho e de setembro foram escolhidos para dois mutirões, após estudo da equipe de Alexsandro Silva, com a orientação de Pedro Vivas, habituado a análise qualitativa das estatísticas, visando criar táticas certeiras para o tribunal.

Em junho, acrescentou Alexsandro Silva, o percentual de baixas processuais em relação ao total por ano, costuma ficar em torno de 7%, mas com o mutirão, este número deverá ser duplicado, ou até mesmo passar dos 14%.

IAF e a “Educação Fiscal”

Um projeto denominado "Educação Fiscal", desenvolvido junto às secretarias estaduais da Fazenda e da Educação, é a principal proposta do Instituto de Auditores Fiscais (IAF) para comemorar a maioridade do estabelecimento, ao completar 18 anos. O objetivo é suprir a lacuna na formação da cidadania em relação à necessidade de contribuir com o bom funcionamento do Estado. O presidente do IAF, Marcos Carneiro, já iniciou as tratativas com o secretário da Fazenda, Manoel Vitorino, a fim de colocar o IAF na ponta-de-lança para um trabalho de conscientização nas escolas da rede pública sobre o tema.