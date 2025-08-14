Seminário conduz acesso à Justiça

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha - Foto: Reprodução | Agência Brasil

A presidenta do Superior Tribunal Militar (STM), professora doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, está entre os nomes a despertar interesse em seminário internacional programado para amanhã, entre 8h e 18h.

O encontro, promovido em Salvador, pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), vai debater os meios de acesso ao Judiciário, com a participação de autoridades convidadas da Argentina e do Paraguai. O principal eixo temático do congresso corresponde ao relacionamento do acesso ao Judiciário com as Perícias Forenses, tendo como veredas o Direito do Trabalho, a Seguridade Social; Constituição, Direitos Fundamentais e Direitos Humanos.

A principal organizadora do seminário internacional, professora Nildes Carvalho, é também a presidenta da Comissão de Estudos em Assistência Judiciária Gratuita e Perícias Forenses da OAB-BA e da Associação Brasileira de Defesa dos Direitos Previdenciários, Acidentários e do Consumidor (Abprev Brasil).

Entre os palestrantes confirmados, além da magistrada militar, Maria Elizabeth, está o desembargador federal, professor doutor Wilson Alves de Souza, coordenador do encontro, em parceria com Nildes Carvalho.

Da Argentina, virá Marta Cristina Biagi; do Paraguai, Alain Cassano Regueira. Também estão confirmados os nomes da juíza doutora Nartir Dantas Weber; Cléia Costa dos Santos; Carlos Rátis; Adriano Abreu de Santana; Benizete Ramos de Medeiros; Maurício Góes e Góes; Dirley da Cunha Júnior; Miguel Bomfim e Daniela Souza de Oliveira.

Em debate, Desafios Periciais no Acesso à Justiça; Trabalho Escravo Contemporâneo; O Mundo do Trabalho e a Perspectiva Sindical; e Ações Coletivas na Defesa dos Direitos do Cidadão, entre outros.

Hub Salvador encerra 2º ciclo

O Hub Salvador encerra o 2º ciclo do seu programa de aceleração, em parceria com a Wayra, fundo da Vivo e Telefônica, com dois pré-demodays (18 e 19) e o Demoday FLOW (27). As startups PráticoNFe, Levolt, Zeki, i9edu, Georaiz, Violet Wound, Black School, Seclick, Captarh e Drivvio apresentarão suas soluções à sociedade.

“Durante os pré-demodays, os empreendedores receberão orientações técnicas e estratégicas para aprimorar suas apresentações e pitch decks, num ambiente informal de escuta ativa e preparação”, explica o CEO e coordenador executivo do Hub Salvador, Antonio Rocha.

POUCAS & BOAS

A 5ª edição do Festival Artístico Estudantil Barreirense (Faeb) encerra atividades, hoje, no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho, situado no Centro Histórico de Barreiras. O evento, que ao longo dos últimos dias movimentou a cidade, reúne mais de 4 mil crianças e jovens de 24 escolas municipais em apresentações de dança, música e teatro. Parte integrante do calendário anual da rede municipal de ensino, o festival valoriza o talento estudantil e promove o intercâmbio cultural entre as unidades. Ao final, os grupos que se destacarem nas performances receberão premiação como forma de incentivo e reconhecimento.

Em Luís Eduardo Magalhães, Barreiras e Salvador, serão oferecidos cursos gratuitos de capacitação para o mercado de trabalho, com foco especial em Pessoas com Deficiência (PCDs). As inscrições seguem abertas até amanhã, e as aulas acontecerão de 25 a 29 de agosto, nas unidades do grupo Sabin nas três cidades baianas. O conteúdo será ministrado de forma presencial e virtual, ampliando o alcance da formação. Ao término, os participantes receberão certificado e terão a chance de participar de um processo seletivo, visando ampliar as oportunidades de inclusão profissional.

A atividade Juventude em Ação: Garantir é Fazer Valer! mobiliza, hoje, a partir das 9h, estudantes do Colégio Municipal de Alagoinhas, integrando a programação da 1ª Semana Municipal das Juventudes. Aberto ontem, o evento prossegue até amanhã, com ações que contemplam atividades ligadas ao Programa Jovem Aprendiz, oficinas e momentos de orientação.