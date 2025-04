Seminário enfrenta assediadores na Ufba

Universidade Federal da Bahia - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Assediadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba), tremei! A Universidade promove nos dias 8 de abril, terça-feira, e 9 de abril, quarta, no campus de São Lázaro, um seminário sobre assédio no ambiente da veneranda instituição de ensino superior filha do empenho do magnífico Edgard Santos.

A carga maior de inusitado da notícia é terem esquecido os organizadores de chamar as pesquisadoras do grupo JusFemina, um dos mais atuantes na produção de conhecimento quando se trata de pensar o convívio das mulheres nos campos acadêmicos e jurídicos minados pelo patriarcado.

A realização do encontro chega em momento oportuno, quando ameaçam irromper da plateia, denúncias de assédio, como no caso emblemático da professora Mariângela Nascimento, coordenadora do Programa de Apoio aos Migrantes e Refugiados (Namir).

Mariângela Nascimento já redigiu a carta de renúncia ao cargo e o pedido de aposentadoria, por não sentir-se bem, mediante situações as quais ameaça denunciar a fim de contribuir para reduzir a incidência de assédios na universidade.

Pressões - Já a professora Salete Maria da Silva não teve a mesma paciência e pediu para sair devido a pressões sofridas no campus de São Lázaro, paradoxalmente onde está sediado o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher (Neim), fruto do trabalho da saudosa Analice Alcântara e da professora emérita, hoje aposentada, Cecilia Sardenberg.

- O contexto desfavorável obrigou a mim e a inúmeras docentes a pedirem remoção, permuta aposentadoria, redistribuição e até mesmo exoneração”, afirma Salete Maria.

“Eles me jogaram no chão, e o interrogatório começou. Eu suportei tortura severa, incluindo espancamentos, insultos, ameaças de morte e sufocamento quando um soldado pressionou um rifle contra meu pescoço”

munther abed,médico da Cruz Vermelha que sobreviveu a ataque israelense a ambulância em serviço

Sedentarismo e o coração

Cardiologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e educadores físicos tomaram conhecimento do resultado de um trabalho científico realizado pela Universidade de Boston, EUA. Um dos efeitos positivos é o de alertar para reduzir hábitos de comodismo prejudiciais do sedentarismo: que tal levantar para mudar o canal da tv ou descer e subir escadas em vez de usar sempre o elevador? Caso a pessoa disposta a ganhar saúde preste atenção nas rotinas, poderá escolher atividades de mais mobilidade, em vez de evitar mexer-se. O estudo é o maior já registrado sobre as diferentes intensidades das atividades e a melhora do condicionamento físico.

POUCAS & BOAS

Onze estudantes de Camaçari acompanhados de quatro monitores vão representar o município, a Bahia e o Nordeste em uma Competição Internacional de Exploração Espacial, nos Estados Unidos. ‘A Expedição’, levará os jovens para a NASA através do departamento Human Exploration Rover Challenge (Herc). O evento é anual e em 2025 desafia as 100 equipes de diversos países a construir um veículo de exploração espacial, apropriado para percorrer lugares semelhantes a Lua e Marte.

‘O que pode a pedagogia fora da escola? Extensionismo que (in)forma sobre o trabalho do pedagogo nas classes hospitalares’, projeto de extensão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), realiza amanhã dois cursos de formação. Aberta ao público interessado, a iniciativa foca os profissionais e estudantes das áreas de Educação e Saúde. A ação é fruto de parceria do projeto com o Grupo de Pesquisa e Trabalho em Educação e Ensino Multidisciplinar (GPTEEM) da Uesb.

Em Camaçari começam amanhã os atendimentos do Programa de Rastreamento do Câncer de Mama do Governo do Estado, para realizar exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos. A carreta com os equipamentos ficará até dia 12 na praça Lucia Eugênia Borges da Silva (da Simpatia) e, de 17 e 26 de abril, na localidade de Barra do Jacuípe, na orla. A organização é da Secretaria municipal de Saúde (Sesau) do município da RMS com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).