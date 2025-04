Senai Bahia brilha entre “start ups”

Senai Bahia - Foto: Leandro Silva / Coperphoto / Sistema FIEB

O Senai Bahia garantiu vaga na fase final da Copa do Nordeste de “start ups”, como se convencionou chamar as empresas especializadas na criação, fomento e desenvolvimento sustentável de empreendimentos diversos.

As alunas filiadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ligado ao sistema Comércio, junto com Fecomércio e Sesc, conquistaram bolsa de R$ 39 mil, com chances de crescer a premiação.

Os projetos foram criados no processo de educação profissional da instituição, utilizando a figura de analogia do “capital semente”, pronto para germinar em novas empresas.

BioHealAtive e a Neoalgest, duas “start ups” nascidas nas salas de aula do curso técnico de Biotecnologia do Senai Cimatec, são as classificadas, acessando, além do recurso financeiro, a oportunidade de mentorias, capacitações e oportunidades de "link" com o mercado.

– O processo de aceleração será fundamental para formalizar nossa empresa de biotecnologia, que tem como objetivo investir no desenvolvimento de novos produtos inovadores – afirma Sabrina Rocha, uma das titulares do excelente time do Senai Bahia, também formado por Raissa Guimarães, Rayka Freitas.

Alunas da primeira turma bolsista do Sesi e Senai do novo ensino médio, as três classificadas tiveram como orientadora a professora Érica Pereira.

Iniciativa do Sebrae, a Copa do Nordeste tem como principal objetivo fomentar negócios inovadores de pequeno porte na região a fim de contribuir para reduzir as desigualdades.

O BioHealAtive produz um spray cicatrizante à base de fitoterápicos, aproveitando resíduos da indústria cosmética.

“As tarifas anunciadas pelo presidente Trump não são recíprocas. (...) Nossa mão está estendida. Mas não ficaremos de braços cruzados. A UE reagirá com proporcionalidade, unidade e firmeza”

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, em meio a onda de reações contra “tarifaço” de Trump

“Sertransneja ” na Facom

“Morte e vida sertransneja”. O chiste de leve alteração, adicionando a referência “trans” à origem de quem nasce e mora no sertão, diz muito da proposta do roteiro cinematográfico a ser apresentado no auditório da Faculdade de Comunicação (Facom) da Ufba, hoje, às 15 horas.

O trabalho, de autoria de Tertuliana Lustosa e Lula Oliveira, aborda o convívio “transgênero”.

A leitura dramática de frações de “Morte e Vida Sertransneja” será dirigida por Filipe Tuxá. Depois está prevista a roda de conversa com Tertuliana Lustosa e Lula Oliveira.

POUCAS & BOAS

Em Itabuna termina hoje o projeto ‘Procuradoria-Geral de Justiça Itinerante’ que levou para a região cacaueira diversas equipes do gabinete, da gestão administrativa e da coordenação das áreas de atuação do Ministério Público. A quarta edição do ‘PGJ Itinerante’, já passou pelos municípios de Feira de Santana, Juazeiro, e Vitória da Conquista. A programação na cidade foi aberta com palestra na quarta-feira e desde ontem realiza atendimentos ao público na sede da Promotoria Regional de Itabuna.

O livro reportagem ‘A Literatura Além da Barragem: História e Cultura das cidades inundadas pelo Rio São Francisco’ será lançado hoje, na Câmara de Vereadores de Sento-Sé, a partir das 15h30. De autoria dos escritores Elton Rocha, de Sento-Sé, e Matheus José, nascido em Petrolina (PE), a obra relata a memória das populações que foram afetadas pela construção da barragem de Sobradinho, inundadas na década de 1970. O trabalho foi selecionado em edital de Lei Paulo Gustavo/Bahia.

A exposição ‘Viagem Artística’ foi aberta ontem no Palácio das Artes, em Barreiras, com 26 obras inéditas do jornalista e artista plástico Elton Skartazini. O evento foi marcado por intervenções artísticas da cantora Luanda, da atriz Larissa Martins e do ator Osmar Mendes, dentre outros convidados. Aberta a visitações até o dia 17 de abril, a exposição na cidade do oeste baiano reúne obras com pintura e colagem sobre Duratex, com temática contemporânea e regional.