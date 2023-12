Senhor do Bonfim luta por Holyfield | A TARDE

Papai Noel chegou antes em Senhor do Bonfim, manifestado de compaixão e solidariedade, com o anúncio de uma contribuição para Reginaldo Andrade, o veterano boxeador baiano mais conhecido por “Holyfield”.

A ideia é destinar 30% da arrecadação de um confronto sênior entre o lutador bonfinense Jailson Jaula e o pernambucano Todo Duro, com 57 e 58 anos, respectivamente.

Campeão brasileiro seis vezes, quatro cinturões sul-americanos e dois mundiais, Holyfield parou mal, sem fazer patrimônio, apesar da carreira cheia de glórias.

Depois de passar mal e ouvir a contagem da morte, em iminente nocaute, com anemia, pneumonia e derrame, Holyfield ficou com o lado direito paralisado e com dificuldades de fala, perdeu 20 quilos, além de empobrecido e sem recursos para comprar 21 medicamentos.

- Aceitei enfrentar Todo Duro, porque mesmo na condição que está Holyfield ele teve a ousadia de dizer que nosso amigo continuava fugindo dele. Isso me deu nos nervos, agora vamos ver se ele tem coragem de repetir”, afirmou Jailson Jaula, na intenção de promover a luta, programada para fevereiro.

Diante da expectativa inusitada de dois “velhinhos” se esmurrando na arte nobre do boxe, espera-se a lotação completa de 5 mil pessoas do estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim.

Situado a 375 quilômetros de Salvador, o município deve receber aficcionados do boxe e saudosos de uma boa luta.

Nos cinco combates entre Holyfield e Todo Duro, promovidos pelo gênio inovador do comunicador Luciano do Valle, no início do século, o pernambucano saiu em vantagem por 3x2.

A ameaça das traças aladas

O comportamento desregrado, resultando no processo de destruição do planeta, evidenciado nas alterações climáticas, é o tema do novo romance da professora Licia Soares de Souza, com trabalhos no Brasil e lá fora. “Quando as traças criaram asas” aborda o avanço da mecânica de mercado, desprovido de moralidade e virtudes, com a exclusão social, a desigualdade entre os países e a agressão à natureza, como efeitos da injustiça original. Associada da Universidade do Canadá, Licia Soares de Souza dá à luz ao caçula em parto previsto para 18 horas do próximo dia 12, na livraria Escariz, do Shopping Barra.