Senhor do Bonfim terá feira literária

A sensação de “tempo” não pode dissociar-se da hermenêutica (ciência do contexto), portanto o mês de novembro, no calendário, começa daqui a três meses, quase quatro, mas para Alex Barbosa, hoje já é dia 1º do 11.

Apressadinho ou não, o produtor da Festa Literária dos Inventos (FLIS) de Senhor do Bonfim, no norte do Estado, já começou a armar o time para o encontro multicultural previsto para os dias 20 a 22 de novembro.

O campus da Universidade do Vale do São Francisco (Univasf) é o mando de campo das letras com objetivo de revelar talentos e reunir gente com capacidade de pensar bem antes de falar e escrever.

Projeto contemplado pelo programa Bahia Literária, da Fundação Pedro Calmon, a Flis éuma boa oportunidade de combater o culto à ignorância, um dos nutrientes nefastos de ideários políticos totalitários em recidiva.

– A Flis nasce com a proposta de inventar encontros entre literatura, arte, educação e memória, tudo isso com uma pegada bem regional e popular – afirma Alex Barbosa.

Uma das rodas de conversa terá, necessariamente, de contar com a presença do filho de Senhor do Bonfim, Bobô, bicampeão brasileiro pelo Bahia, entre outras conquistas por times da região sudeste.

Bobô está escalado para debater escrita e esporte, com foco em crônicas, livros e jornalismo esportivo, tendo a companhia do radialista Cáscio Cardoso.

Alex Barbosa confirmou o primeiro desfalque ao convocar um jornalista esportivo, escritor e pesquisador acadêmico, impedido de viajar por ter desenvolvido transtornos de ansiedade, pânico e sociofobia.

Acesso à Justiça

O acesso à Justiça, essencial para o êxito de projetos de educação, inclusão produtiva, assistência social e multiculturas, é o foco do Instituto Nelson Williams, que anunciou 70 organizações civis que receberão apoio jurídico. Entre elas, cinco baianas: Associação Cultural Linha Oito (ACL8), Associação de Mulheres do Vale das Arapongas (Amuva), Institutos Igor Arcanjo, Santa Cruz e Eumelanina de Arte, Cultura e Educação.

–O apoio jurídico foi fundamental em diversas etapas do nosso fortalecimento institucional – afirmou Mário Cortêz, da Associação de Resgate da Dignidade Humana, contemplada em edição anterior.

POUCAS & BOAS

O espetáculo ‘Arquivo 64/15 – Porões da Ditadura’ encerra hoje a etapa regional de Lençóis, da 7ª edição do Festival Estudantil de Artes Cênicas da Bahia. Com 10 anos de circulação, a obra revisita a história do Brasil através dos artistas do COATO Coletivo, rememorando desde o período militar (1964-1985) até os movimentos sociais contemporâneos. Aberta no final de agosto, a programação do Festac/Lençóis contou com formações técnicas gratuitas em arte e produção cultural.

O Circuito PeDeRun 2025, etapa de Senhor do Bonfim, acontece hoje com concentração às 6h30 na praça Nova do Congresso. A expectativa é que 400 atletas participem da prova, nas categorias de 5 km e 10 km. A tradicional corrida de rua é organizada pela equipe do Pede.aí, comapoio daAssociação de Atletismo União e Garra Bonfinense (AUGB) e da Superintendência Municipal de Esportes. Estão inscritos corredores da cidade e de municípios vizinhos.

Em Luís Eduardo Magalhães começam amanhã os jogos da Olimpíada da Educação de Jovens e Adultos (Olimpeja), a partir das 19h no Ginásio José Queiroz Barreto Neto. Serão sete modalidades esportivas, cinco individuais e duas coletivas, que reunirão cerca de 300 estudantes, que estão matriculados regularmente na educação de Jovens e Adultos no município. Organizado para promover a saúde, integração e valorização dos estudantes da cidade oestina, o certame vai até sexta-feira.

DA REDAÇÃO, COM PAULO LEANDRO E MIRIAM HERMES