Sindilojas reivindica debate de jornada

Ao comentar o fato de os vereadores de Salvador tentarem definir o horário de trabalho de servidores públicos, o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Schettini Motta, lembrou o famoso aforismo atribuído a Octávio Mangabeira: “diga-me um absurdo; na Bahia, tem precedente”.

Para Paulo Motta, o debate não deverá alcançar o horário do comércio vigente, de seis dias de trabalho para um de folga, pois segundo ele, o Sindilojas é a entidade autorizada a definir a pauta da categoria laboral, no processo de negociações coletivas com o sindicato dos comerciários.

– Lamentável que o Poder Legislativo se sinta autorizado a presente proposição – afirma o presidente do Sindilojas.

Para ele, os profissionais contratados em regime de seis dias com uma folga na semana não têm interesse na extinção deste formato porque poderia reduzir a oferta de postos de trabalho pela própria redução no movimento, um "autêntico gol contra".

A área jurídica do Sindilojas alinha-se ao posicionamento de alcance nacional por parte de entidades dos setores de serviços e varejo.

O PL para fim da escala 6x1 em Salvador foi apresentado pelo vereador Hamilton Assis (Psol): o texto prevê a redução da jornada beneficiando servidores municipais e trabalhadores contratados pelo poder público, ambos os segmentos passando a laborar 32 horas semanais, equivalente a uma proporção de cinco dias de trabalho por dois de folga.

Apesar da crítica proposta por Paulo Motta, o PL não cita os comerciários, embora seja precoce descartar a oportunidade de incluir a categoria, caso avance a tentativa de aprovação antes de sancionada a lei proposta por Hamilton Assis pelo prefeito Bruno Reis.

Notório Saber na Ufba

A nova edição do “house-organ” da Ufba, o “Edgard Digital”, divulgou os nomes dos contemplados no Edital Professor Visitante Notório Saber para trabalharem como docentes em 2025. O título de Notório Saber, segundo o regulamento, celebra o conhecimento de quem não tem formação acadêmica tradicional, mas desenvolveu habilidades inequívocas em determinadas artes, saberes e linguagens artísticas. Dentre s novos educadores constam Aguinaldo Silva, Ananias Nery, Charles Trocate, Verônica Tamaoki e Washington Tenório Silva, conhecido por pajé Jaguriça. Mais informações no www.edgardigital.ufba.br

POUCAS & BOAS

- Com o tema ‘Fraternidade e Ecologia Integral’ e o lema ‘Deus viu que tudo era muito bom’, inspirado na passagem bíblica do livro de Gênesis (1,31), a "Campanha da Fraternidade será lançada hoje em todo Brasil, com coordenação da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Com início às 19h, em Feira de Santana a Arquidiocese fará o lançamento durante a celebração da Quarta-feira de Cinzas com o Arcebispo Metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro, na Catedral Metropolitana de Sant’Ana.

- Em Juazeiro a abertura da Campanha da Fraternidade 2025 vai reunir hoje representantes das pastorais e outros movimentos ligados à Igreja Católica, no Auditório do salão Papa Francisco, na Catedral-Santuário Nossa Senhora das Grotas. Com início às 9h, o encontro terá a presença do vigário-geral da Diocese, padre Jodean Amâncio, que falará sobre a programação durante o período quaresmal e o tema da Campanha da Fraternidade deste ano.

- ‘Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica’ é o tema da 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente (4ª Cema) que acontece nos dias 11 e 12 de março no Centro de Cultura Cristã da Bahia, em Salvador. A Comissão Organizadora Estadual (Coe), que tem à frente a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), trabalhou nos últimos meses para a realização de 23 conferências intermunicipais e 13 municipais preparatórias, com a participação de mais de três mil pessoas de 318 municípios baianos.