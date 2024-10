Sistema Comércio-BA apoia empreendedoras

- Foto: Divulgação

O Sistema Comércio BA - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Sesc e Senac – uniu-se ao Sebrae para anunciar a realização do “Mulher + Comércio”, voltado para a capacitação em gestão de negócios exclusivamente a empreendedoras.

A programação consta de palestras e painéis com especialistas do mercado local e nacional, em encontro programado para o Teatro Sesc Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves.

As empreendedoras vão participar de oficinas práticas na unidade Senac, localizada no sétimo andar do edifício sede do Sistema Comércio BA. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Muito embora esteja programado o "Mulher + Comércio" para o final de novembro – precisamente 27 e 28 – recomenda a prudência buscar garantir a inscrição antes de esgotarem-se todas as oportunidades de acesso.

- Fortalecer o empreendedorismo feminino é um dos objetivos da Fecomércio BA, enquanto representante do comércio de bens, serviços e turismo na Bahia. Este evento visa destacar e alavancar a contribuição significativa e inovadora das mulheres nos negócios, como também promover o associativismo empresarial como um pilar essencial para o seu fortalecimento - destaca o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes.

- As empreendedoras contam com nossa total atenção e encontrarão no evento os conhecimentos especializados e os temas mais atuais para que seus negócios sejam inovadores, sustentáveis e conectados numa rede que gere auto realização e prosperidade para elas, para suas famílias e para a sociedade”, complementa Jorge Khoury, superintendente do Sebrae/BA.

Formação no Picolino

Quem deseja entrar para o mundo maravilhoso do circo, ou ao menos tomar um gostinho desta arte capaz de cativar multidões, já pode pedir inscrição na Escola Picolino para oficinas de técnicas básicas circenses. Também estão previstas capacitações para acrobacia de solo, tecido acrobático e lira, com aulas previstas para começar entre os dias 2 e 5 de outubro, com formulário eletrônico disponível no “insta” @circopicolino ou pode solicitar inscrição presencialmente no picadeiro de Pituaçu. Os cursos vão até dezembro de 2024 e as crianças inscritas vão participar do espetáculo comemorativo “Viva o circo ano XXXIX”.