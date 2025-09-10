Suely Temporal na presidência da ABI

Suely Temporal - Foto: Reprodução | Instagram

Prestes a completar seu primeiro centenário, a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) dá exemplo de política saudável de renovação, ao submeter chapa única à eleição agendada para hoje, tendo à frente a jornalista Suely Temporal.

Para Suely, ter uma mulher pela primeira vez na presidência da entidade é resultado de uma construção coletiva que comprova o fato de que a luta pela equidade de gênero não é uma pauta exclusiva das mulheres.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

– Trata-se de uma causa social que deve envolver homens e mulheres, em prol de uma sociedade mais justa, igualitária e humana para todas e todos – afirmou.

Revelada nas categorias de base da Escola de Biblioteconomia e Comunicação da Ufba, Suely destacou-se ainda “foca” (jornalista iniciante) na TV Itapoan e no Jornal da Bahia.

Desenvolveu trajetória profissional por todos e todas admirada, gerenciando estratégias de comunicação empresarial, como auge de acúmulo de conhecimento adicionado à especialização em marketing.

– Pretendo dar o meu melhor no sentido de continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido por Ernesto Marques, de construir pontes – antecipa ela.

“Com todo apoio da diretoria”, Suely diz que pretende atuar para ampliar o quadro de associados da ABI Bahia e levar a entidade para dentro das universidades e para dialogar com o mercado da comunicação.

A Assembleia Geral Extraordinária, convocada para eleger a nova diretoria do triênio 2025–2028, está prevista para o período das 9h às 17h, em formato híbrido, na sede da entidade e em sala virtual de videoconferência.

Ascensão do Senhor no CAB

Além da manifestação divinal, a “Ascensão do Senhor” conta agora com o impulso de 500 voluntários do plano terreno, reunidos no Festival Primaverão, programado para sexta, sábado e domingo. O encontro festivo está previsto para a área verde da Igreja Matriz da paróquia Ascensão do Senhor, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com direito a barracas de comidas típicas e a uma deliciosa feijoada de domingo. O Festival inclui também feira de artesanato, espaço infantil, momentos de oração e celebração de um modo geral, tomando como pressuposto o presente da vida e da vida em abundância e com saúde.

POUCAS & BOAS

Começa hoje o ciclo “Encontros de Vida”, em alusão ao Setembro Amarelo, a partir das 10h no Anfiteatro Manoel Sarmento do campus de Jequié da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). A programação desta quarta-feira é dedicada à dança circular e terapia floral, conduzida pela psicóloga e terapeuta integrativa Silvia Menezes. A organização é do Serviço Social da Coordenação de Acessibilidade Permanência e Ações Afirmativas (Coapa), com eventos programados ainda para os dias 17, 24 e 30 de setembro.

Em Itabuna, foram abertas ontem as inscrições para novas turmas da Escola de Talentos, no Centro de Cultura Adonias Filho ou através do portal oficial escoladetalentos.ficc.com.br. Nesta edição, a novidade é a inclusão de quatro novos cursos: balé infantil, capoeira, fanfarra e dança do ventre, ampliando as opções oferecidas à comunidade e somando mais de 20 cursos gratuitos para qualificação e inserção no mercado de trabalho. A coordenação é da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).

Ainda repercute em Teixeira de Freitas a entrega de mais de 190 Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) de alto custo através do Centro Especializado de Reabilitação (CER/reabilitação Auditiva). A iniciativa centra os seus esforços não apenas acesso à saúde auditiva, mas a inclusão social, promovendo a melhoria da qualidade de vida destas pessoas ao favorecer a comunicação, aprendizagem, inserção no mercado de trabalho e a convivência social.