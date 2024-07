SuperBahia amplia inscritos e negócios

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A edição número 13 da SuperBahia, de hoje até sexta-feira (12), no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, vai confirmar o crescimento da maior feira e convenção baiana de supermercados, atacados e distribuidores.

Salta de 150 para 180 o número de expositores e deverá passar de 20% a expansão dos negócios, alcançando a casa dos R$ 540 milhões durante os três dias, além de viabilizar a continuidade das transações pós-encontro.

O superintendente da Associação Bahiana de Supermercados (Abase), Mauro Rocha, encontrou um tempinho, em meio aos últimos preparativos para a realização da SuperBahia 2024, a fim de destacar o perfil da grande feira:

- Estarão presentes desde os maiores atacadistas até o pequeno varejo do setor de alimentos, em busca, não apenas de bons negócios, mas de ampliar seus conhecimentos, por meio de 20 conferências com acesso 100% gratuito - afirmou Mauro Rocha.

Novas tecnologiasDe acordo com a principal liderança dos supermercadistas, a maior expectativa dos inscritos está relacionada ao uso razoável de novas tecnologias como apoio para administração e prosperidade dos empreendimentos.

Mauro Rocha frisou ainda a importância do setor na geração de emprego, recolhimento de tributos e distribuição de renda, além do controle inflacionário devido à saudável concorrência.

- Quando o consumidor tem muitas opções, tem mais oportunidades de escolher, produzindo nos empresários a necessidade de melhorar a qualidade e conter os preços para tornar-se competitivo -, explicou o superintendente da Abase.

Bons negócios e preservação

Bons negócios e soluções para o meio ambiente podem combinar, na visão dos organizadores de uma chamada para selecionar três projetos com este duplo objetivo. A iniciativa resultou de uma parceria da Sitawi Finanças do Bem e o Instituto Sabin, por acreditarem seus gestores na oportunidade de unir os dois objetivos, nem sempre complementares. As inscrições estão abertas a partir de hoje e vão até 26 de julho, período suficiente de 16 dias a fim de atrair empreendimentos visando os bens simultâneos de lucro e proteção ambiental. Os negócios devem captar recursos financeiros nos próximos 12 meses.