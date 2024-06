Superficiários pressionam Petrorecôncavo | A TARDE

Moradores do Recôncavo estão em pé de guerra com a Petrorecôncavo. De acordo com eles, a empresa vem diminuindo e atrasando os pagamentos dos royalties (compensação pelo uso de terras) aos superficiários (os proprietários dos terrenos com exploração da empresa) e dificultando a comunicação com os beneficiários. Além disso, a companhia estaria aumentando a burocracia para que os proprietários das terras possam receber os valores a que tem direito contratualmente. Eles alegam que estão tendo de transferir o município de registro dos imóveis para ter acesso à compensação. Não bastasse a insatisfação com a interlocução atual da empresa com os superficiários, os moradores de Miranga, distrito de Pojuca, bloquearam a estrada que dá acesso ao local duas vezes na última semana, para cobrar da Petrorecôncavo reparos na via. Segundo eles, os caminhões pesados da companhia destruíram alguns trechos da estrada, fazendo com que ficassem intransitáveis para carros comuns. A empresa teria respondido que não é a única a fazer transitar veículos pesados na via e que, por isso, a demanda dos moradores não é justificável.Para tentar forçar o diálogo com a empresa e ter mais força política e judicial, grupos de superficiários estão se reunindo para formar associações. Em Pojuca, por exemplo, formaram a Associação dos Produtores Rurais-Superficiários de Pojuca.



Invasão de encostas assusta no Saboeiro

Moradores do Vale do Saboeiro vêm pedindo ajuda a parlamentares e autoridades do alto escalão do poder público municipal com o objetivo de contribuir, unindo forças, a fim de alinhar ações em defesa do meio ambiente e da fauna da região.

As vereadoras Marta Rodrigues e Teo Sena foram os primeiros a tomar conhecimento das necessidades de atenção a fim de evitar maiores danos com por meio de alguma providência emergencial e um planejamento com engajamento da comunidade.

O local, onde ficam a Ladeira do Saboeiro e encostas adjacentes, dotadas de tufos exuberantes de mata originária, vem sendo ocupado com construções irregulares.

O risco, muito em breve, pela velocidade do "loteamento" é o de tornar o solo vulnerável a deslizamento de lama em área residencial de oito prédios de 12 andares situados próximos à vegetação sob ataque, sofrendo corte de árvores a machadadas ou motoserra, tendo suas raízes arrancadas.

Como efeito das construções na serra , os supostos "proprietários" do solo criam cães e os soltam altas horas da madrugada para atacar a fauna felina exuberante e tratada com excelência pelos moradores em boas práticas coletivas.

Os crimes ambientais e de maus tratos aos animais passam despercebidos e os moradores revelam-se desanimados para registrar boletim de ocorrência pois acreditam ter o chefe das invasões influência suficiente para manter seu insano projeto de expansão dos imóveis.

No campo de futebol próximo, a terra já começou a descer, obrigando a colocação de lonas improvisadas, em uma pequena amostra dos inevitáveis desastres ambientais quando vierem temporais como os do Rio Grande do Sul.

Tratamento de varizes



O município de Valença é o primeiro dos 417 da Bahia a oferecer um serviço gratuito de tratamento de varizes, em programa inovador, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

A Santa Casa de Misericórdia de Valença começa o atendimento para pacientes do SUS no próximo dia 6 de junho, de hoje a oito dias, beneficiando principalmente o público feminino, devido a maior incidência da doença.

Entidade de fins filantrópicos, fortemente influenciada pelas boas práticas de Jesus, a Santa Casa já está realizando o agendamento para quem ligar 75 9 8196 6356.

Turismo acessível

Uma programação religiosa e popular em defesa do Cerrado e seus moradores atrai hoje fieis católicos e simpatizantes da causa para Baianópolis, no oeste baiano. A 16ª Festa das Águas do Riacho de Tabua e a 7ª Romaria do Gerais de Baianópolis têm início às 5h em frente da Matriz na sede do município, de onde partem os romeiros para a missa de Corpus Cristi às 10h sob frondosas mangueiras nas margens do riacho. No local será servido almoço e no decorrer da tarde tem apresentações culturais, palestra e leilões.

Publicações relacionadas