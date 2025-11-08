Surdos promovem ação para aprimorar Libras

Línguas de sinais - Foto: José Cruz | Agência Brasil

O Coletivo Rua Sinalizada promove hoje, às 14 horas, na Cantina da Lua, no Terreiro de Jesus, a programação “Janela de Libras”, uma inusitada proposta de tradução por meio da Língua Brasileira de Sinais.

Vai funcionar assim: Clarindo Silva, figura de alta proa da intelectualidade preta, contará histórias do Pelourinho, posicionando-se na “janela” e, ato contínuo, um especialista em Libras terá a missão de “dizer” os mesmos aspectos.

A apresentação, durando de 20 a 30 minutos, acontecerá num cenário de beleza única e autêntica, entre janelas de casas e casarões de Salvador, abrindo-se para o mundo a partir do trabalho “bilingue”.

As histórias narradas por Clarindo Silva estão relacionadas ao convívio de pessoas moradoras ou frequentadoras da localidade, destacando dois valores: a resistência e a ancestralidade.

A ação representa um avanço no “ativismo surdo”, ao questionar as ”janelinhas” de Libras nos conteúdos audiovisuais conhecidos, por conta das aparições pequenas, escondidas ou mal escondidas do tradutor.

Em vez do modo “só para constar”, próximo de uma fraude, os surdos reivindicam “janelas” completas, amplas e centrais a fim de fazer a mensagem alcançar De verdade a audiência.

VISIBILIDADE – Mais que contação de histórias, trata-se de uma afirmação de presença: a iniciativa dá visibilidade às demandas da comunidade surda e às pessoas com deficiência. Por tabela, a atividade político-comunicacional reforça a acessibilidade, como um direito e uma potência a ser atualizada na construção de ações artísticas verdadeiramente inclusivas.

Outra vez Orfeu e Eurídice

Senão a mais bela história de amor, seguramente uma das de maior importância para as civilizações,o enredo envolvendo Orfeu e Eurídice sai da mitologia grega direto para Salvador, no livro Cinco Rios, de Marcelo Frazão. Esta simples dica terá sido suficiente para a formação de uma longa fila, na tarde de autógrafos, de onde recomenda-se chegar antes das 15 horas de hoje, no Point Campo Grande, avenida Sete de Setembro, 1473, em frente ao Hotel da Bahia. São 79 poemas,bem ao feitio orfeico, todos numerados, embora a leitura possa ser saboreada na sorte, abrindo-se a página premiada sem pressão de buscar uma prévia continuidade.

POUCAS & BOAS

A edição 2025 dos Diálogos Pedagógicos da Universidade para Todos e Universidade Estadual da Bahia (UPT/Uneb) termina hoje em Barreiras com a temática 'UPT navega pelas águas do oeste: formação, emancipação e realização de sonhos'. Hoje a programação no campus da Uneb tem performances de Maurício Faísca e Larissa Martins, Mesa de Egressos e Pocket show com Sandra Guimarães e Elky Matheus. Em clima de despedida terá a projeção dos registros fotográficos Olhares UPT, entrega dos troféus Aplausos UPT, apresentação Violões do Cerrado e encerramento.

O VIII Simpósio Brasileiro de Restinga e o II Workshop do PPBIO Restinga Rede Beira-Mar será encerrado hoje no Centro de Formação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Inéditos no Nordeste brasileiro, os eventos movimentam o campus Sosígenes Costa, em Porto Seguro, desde quarta-feira, com participação de estudantes, professores e especialistas. O PPBIO tem pesquisas na Bahia e Espírito Santo, é formado por 15 instituições e mais de 60 pesquisadores, além das comunidades parceiras.

A Feira Regional de Negócios do Piemonte Norte do Itapicuru (Ferbon) termina hoje no Parque da Cidade de Senhor do Bonfim. Com o tema 'Crescimento, inovação e orgulho bonfinense', a programação foi aberta na quinta-feira com participação de mais de 100 expositores de diversos setores da economia regional. Realizada pela Aciasb, tem parceria da prefeitura local, do governo estadual e iniciativas institucionais.

